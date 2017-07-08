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"Bu sene daha büyük hedeflere yürümek istiyoruz"

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Slovak defans oyuncusu Skrtel, geçen yıl ilk 4 içindeki takımlara karşı çok iyi bir performans sergilediklerini vurgulayarak, "Bu sene daha büyük hedeflere yürümek istiyoruz." dedi.

"Bu sene daha büyük hedeflere yürümek istiyoruz"

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Slovak defans oyuncusu Skrtel, geçen yıl ilk 4 içindeki takımlara karşı çok iyi bir performans sergilediklerini vurgulayarak, "Bu sene daha büyük hedeflere yürümek istiyoruz." dedi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:55
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"Bu sene daha büyük hedeflere yürümek istiyoruz"

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli takımın tecrübeli defans oyuncusu MartinSkrtel, düzenlediği basın toplantısında kampın verimli ve yoğun geçtiğini söyledi.

Kamp döneminin Topuk Yaylası etabının sonlarına geldiğini dile getiren Skrtel, "Şu anda buradayız, önümüzdeki hafta İsviçre'de olacağız. Hazırlıklarımız orada sürecek. Sezon başı iyi hazırlanıp en fit düzeye gelmek istiyoruz." diye konuştu.

"İyi bir takım olduğumuzu gösterdik"

Takım içinde önemli birliktelik yaşadıklarını aktaran Skrtel, "Şu ana kadar yaptığımız idmanlarda izlediğim Mehmet Ekici çok iyi işler yapıyor, beni şaşırtıyor. Takıma çok katkısı olacak ve takımın çok önemli bir parçası olacak." dedi.

Yeni transferler Valbuena ve Dirar'ın çok kaliteli isimler olduğunu dile getiren Skrtel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takıma katılan isimlerin antrenmanlardaki hırsları ve çalışma isteklerini gördüm. Takıma tecrübe aktaracaklarına inanıyorum. Biz Fenerbahçeliyiz, Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayan oyuncularız. Hedefimiz şampiyonluk ama ne kadar çok maç kazanırız onun hesabını yapacağız. Geçen yıl ilk 4 içindeki takımlara karşı çok iyi bir performans sergiledik. İyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu sene daha büyük hedeflere yürümek istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMartin Skrtel
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