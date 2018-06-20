Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94836
ALTIN
194.067
DOLAR
4.7381
STERLİN
6.2482
EURO
5.4866
Özgür Çek Kasımpaşa'da
Özgür Çek Kasımpaşa'da
Konut satışları arttı
Konut satışları arttı
Hakkari'de terör saldırısı
Hakkari'de terör saldırısı
Ankara'da kritik maçlar oynayacağız
Ankara'da kritik maçlar oynayacağız
DSÖ'den 'bilgisayar oyunu bağımlılığı' kararı
DSÖ'den 'bilgisayar oyunu bağımlılığı' kararı

"Bu kura Bakü'ye giden yolun başlangıcı"

Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Rıza Ali Naibi, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri hakkında, "İnşallah bizim için bu kura, Bakü'ye giden yolun başlangıcı olur." dedi.

"Bu kura Bakü'ye giden yolun başlangıcı"

Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Rıza Ali Naibi, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri hakkında, "İnşallah bizim için bu kura, Bakü'ye giden yolun başlangıcı olur." dedi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 17:12
0 Okunma
"Bu kura Bakü'ye giden yolun başlangıcı"

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunun 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezindeki kura çekimi sonrasında AA muhabirine açıklamada bulunan Naibi, kuraya 2. ön eleme turundan seribaşı olarak katılan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri, B36 Torshavn-St. Joseph's/ OFK Titograd eşleşmesi hakkında değerlendirmede bulundu.

Naibi, "Tabii ki önümüzde uzun bir yol var. Gruplara kalmamız için 3 tur geçmemiz lazım. İlk turda oynanacağımız rakip, Karadağ, Faroe Adaları ya da Cebelitarık ekiplerinden biri olacak." dedi.

26 Temmuz'da ilk maçı oynanacaklarını belirten Naibi, "Bu turu geçtikten sonra önümüze bakacağız. İnşallah bizim için bu kura, Bakü'ye giden yolun başlangıcı olur." şeklinde konuştu.

Kuraya 2. ön eleme turundan seribaşı olarak katılan Beşiktaş, B36 Torshavn-St. Joseph's/ OFK Titograd eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Buna göre, ilk olarak Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn ile Cebelitarık ekibi St Joseph's karşı karşıya gelecek. Bu turu geçen takım, Karadağ ekibi OFK Titograd ile mücadele edecek. Bu eşleşmenin sonunda üstün çıkacak takım, Beşiktaş'ın rakibi olacak.

Siyah-beyazlı ekip, ilk maçını 26 Temmuz'da deplasmanda, rövanşını ise 2 Ağustos'ta evinde yapacak.

2019 UEFA Avrupa Ligi Finali, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
UEFABakü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özgür Çek Kasımpaşa'da
Özgür Çek Kasımpaşa'da
Ankara'da kritik maçlar oynayacağız
Ankara'da kritik maçlar oynayacağız
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı
Rıza Çalımbay, Atiker Konyaspor'da
Rıza Çalımbay, Atiker Konyaspor'da
Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor
Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor
Japonya, 10 kişi kalan Kolombiya'yı mağlup etti
Japonya, 10 kişi kalan Kolombiya'yı mağlup etti
Cizre'ye 10 bin 500 kişilik stadyum
Cizre'ye 10 bin 500 kişilik stadyum
Fenerbahçe Üniversitesinde rötar
Fenerbahçe Üniversitesinde rötar
Fenerbahçe'de kombinelere yoğun ilgi
Fenerbahçe'de kombinelere yoğun ilgi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ