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'Bu ikincilik şampiyonluktan değerli'

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sakatlığına rağmen katıldığı Katar yarışını üçüncü, genel klasmanı ise ikinci sırada tamamlayan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, "Bu ikincilik şampiyonluktan çok daha değerli." dedi.

'Bu ikincilik şampiyonluktan değerli'

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sakatlığına rağmen katıldığı Katar yarışını üçüncü, genel klasmanı ise ikinci sırada tamamlayan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, "Bu ikincilik şampiyonluktan çok daha değerli." dedi.

07 Kasım 2017 Salı 11:46
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'Bu ikincilik şampiyonluktan değerli'

Fransa'da düzenlenen sezonun 10. yarışının sıralama turlarında geçirdiği kaza sırasında bel ile kalçasında kırıklar oluşan ve bir aylık tedavisi nedeniyle İspanya yarışına katılamayan Kenan Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, doktorlara yazılı onay vererek sezon sonu Katar yarışına katılabildiğini söyledi.

Fransa'daki kaza sonrası kendisi için bir anlamda lider durumda bulunduğu sezonun kapandığını, şampiyonluk ve podyumun hayalden ibaret olduğunu dile getiren Kenan, "Katar yarışına katılmasaydım, sezonu 4 veya 5'inci sırada bitirebilirdim. Şampiyon olarak başladığım sezonu podyumun dışında bitirmek kariyerime yakışmazdı. Katar yarışına katılabilmek için termal suda tedavi gördüm." diye konuştu.

Yarışa yetişebilmek için çok çalıştığını ve zamanın her anını verimli değerlendirdiğini vurgulayan milli motosikletçi, şu ifadeleri kullandı:

"Katar'da doktorlar yarışa çıkmama izin vermedi. Yaşanabilecek olası kazada riskler görüldü. İtiraz ettim ve Uluslararası Motosiklet Federasyonuna (FIM) sordular. FIM, '5 kez dünya şampiyonu olmuş bir isimden bahsediyorsunuz. Kendisi onay veriyorsa yarışabilir' dediler. Ben de her şeyden sorumlu olduğumu yazılı beyan ederek Katar'da yarıştım. Çünkü ben Katar'a tatile gitmedim. Podyum şansımı korumak istedim. Sakatlığıma rağmen sezonu podyumda tamamlamak çok güzel. Ayrıca 2.01.800 ile sezonun pist rekorunu kırmak da bu podyumu daha anlamlı hale getiriyor."

Dünya Supersport Şampiyonası'nda daha önce 5 kez birincilik kürsüsünde yer aldığını anımsatan 33 yaşındaki Kenan, "Bu ikincilik şampiyonluktan çok daha değerli. Çünkü herkes benim hangi koşullarda Katar yarışı ve genel klasman ikinciliği için podyuma çıkabilme mücadeleme tanıklık etti. Her kesimden bu ikinciliğim takdir gördü. Rakiplerim bile mücadelemden dolayı kutladı. Dünya şampiyonu olmuş kadar kendimi mutlu hissettim. Çünkü amacımız vardı, zorlukları aşarak hedefime ulaşmak istiyordum. Elimden geleni sonuna kadar ortaya koydum." değerlendirmesinde bulundu.

2017 Dünya Supersport Şampiyonası'nı 190 puana ulaşan Fransız Lucas Mahias birinci, Kenan Sofuoğlu 161 puanla ikinci, Fransız pilot Jules Cluzel ise 155 puanla üçüncü sırada tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaDünya Supersport şampiyonasıKenan SofuoğluKatar Yarışı
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