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"Bu eser benim eserim değil"

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, ligde elde ettikleri başarıya ilişkin, "Bu eser benim eserim değil. Yönetimler, karar verenlerdir. Ben de iyi işler yaptım, kendimi yok saymıyorum ve aşağılamıyorum, yerimi biliyorum." dedi.

"Bu eser benim eserim değil"

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, ligde elde ettikleri başarıya ilişkin, "Bu eser benim eserim değil. Yönetimler, karar verenlerdir. Ben de iyi işler yaptım, kendimi yok saymıyorum ve aşağılamıyorum, yerimi biliyorum." dedi.

30 Mayıs 2017 Salı 16:41
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"Bu eser benim eserim değil"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımdaki geleceğinin yanı sıra, sezon değerlendirmesi ile gelecek yılla ilgili görüşlerini aktardı.

Ligde elde ettikleri başarıya değinen Güneş, "Bu eser benim eserim değil. Yönetimler, karar verenlerdir. Ben de iyi işler yaptım, kendimi yok saymıyorum ve aşağılamıyorum, yerimi biliyorum. Yönetim kurulu ve başkan son beş yıldır sıkıntılardan çıkarak buraya geldi. Üstüne koyarak geldi." dedi.

Takımda kalıp kalmayacağı konusu

Şenol Güneş, basın toplantısı boyunca takımda kalıp kalmayacağı yönündeki spekülasyonlara açıklık getirmeye çalıştı.

Doğduğu şehir Trabzon'u sevdiğini ancak bunun Beşiktaş'ta çalışmasına engel olmadığına dikkati çeken Güneş, "Onun (Trabzon) için yanıyorum. Bu demek değil ki oraya gidiyorum. Zaten burada çalışıyorum. Burada mutluyum." diye konuştu.

Gaziantepspor maçından sonra bir teknik adamın üç ihtimalinin bulunduğu yönündeki açıklamalarını hatırlatan Güneş, şöyle devam etti:

"Ben zaten çalışıyorum. Konu o kadar acil değil. Başkası olsaydı ortalık karışırdı, şampiyonluk kaçabilirdi. Hesaplarımı, ailemi hep geri attım. Öyle bir olaya odaklanıyorsunuz ki zaman yetmiyor. Beşiktaş'ın bireyiyim, Beşiktaş ne yaparsa yaparım. 'Ayrıl' derse ayrılırım. Başkan 'git' derse giderim."

Beşiktaş'ın başına geçtiği ilk sezonda tek yıllık sözleşme istediğini kaydeden Güneş, "Benim için beş yıl da olur, bir yıl da olur. Beğenilmediğim, davranışlarımın iyi olmadığı, başka hoca bakıldığı da yazıldı. Ayrılığım olsa onu rahatlıkla söylerim. Kimseyle görüşmedim, kimseden teklif almadım. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum, kovarlarsa gitmem." şeklinde konuştu.

Sezon değerlendirmesi

Sezon değerlendirmesi de yapan tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

"Sezona şampiyon olarak başladık ve hedef takımdık. Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Lig oynadık. Sadece ligde şampiyon olduk. Onun dışındaki hedeflere gidemedik. Daha önceki hedeflerin önüne geçmeliydik. Yönetimin 5 yıllık planlamasını düşünürseniz yönetim oldukça büyük mesafe kat etti. Biz de işlerimizin bazıları yaptık, bazıları yarım kaldı. Henüz iş tamamlanmadı. Yeni hedefler peşinde koşmalı."

Gelecek sezon hedeflerinin sadece şampiyonluk olmayacağını vurgulayan tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

"Bu ülkenin en iyisi olmanız lazım. İkincilik vardır, birincilik boştadır. Seneye Beşiktaş'ın hedefi en iyi futbol, en iyi futbolcular. Bu seneki çalışma yetmez. O çalışmanın üstüne koyamazlarsa, yeni oyuncular almak durumundayız. Bu oyuncularla bir adım daha atabileceğimizi düşünüyorum. Talisca ve Aboubakar'ın iyi gittiğini görüyorum. Demba Ba ve Caner, hiçbirinin gitmesini istemem. Birinciliği boş bırakıyorum, oraya adayız. İyi oynarsanız şampiyonluk size gelir."

Kulüp başkanı Fikret Orman'ın Çin'e açılma yönündeki projesine destek veren Güneş, niyetin doğru ve önemli olduğunu ancak henüz buna hazır olmadıklarını kaydetti.

3. yıldızı taktı

Güneş, basın toplantısının sonunda arkasında bulunan panoda yer alan Beşiktaş amblemine üçüncü yıldızı taktı.

Şenol Güneş, 3 yıldızlı logoyla basın mensuplarına görüntü verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşŞenol GüneşBJKBjk Nevzat Demir Tesisleri
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