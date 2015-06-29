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Bruma'nın maliyeti 16 milyon avroya ulaştı

Galatasaray'ın iki sezon önce Sporting Lizbon'dan transfer ettiği ancak şu ana kadar beklentilerden uzak performans sergileyen Bruma'nın maliyeti 16 milyon avroya ulaştı

Bruma'nın maliyeti 16 milyon avroya ulaştı

Galatasaray'ın iki sezon önce Sporting Lizbon'dan transfer ettiği ancak şu ana kadar beklentilerden uzak performans sergileyen Bruma'nın maliyeti 16 milyon avroya ulaştı

29 Haziran 2015 Pazartesi 11:42
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Bruma'nın maliyeti 16 milyon avroya ulaştı

İSTANBUL - Türkiye'de düzenlenen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in isteğiyle kadroya dahil edilen Armindo Bruma'nın transferinde ciddi yükümlülükler içeren bir sözleşme imzalayan Galatasaray, yatırımının karşılığını henüz alamadı.

Spor Toto Süper Lig'de son yılların en yüksek bonservis bedeli ödenen oyunculardan biri olan Bruma için Sporting Lizbon'a 10 milyon avro bonservis ücreti verildi. Ayrıca Galatasaray'ın son 2 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edilmesi nedeniyle de Portekiz kulübüne 2 milyon avro daha ödeme yapıldı ve Sporting Lizbon'un oyuncudan kazancı 12 milyon avroya ulaştı.

Sporting Lizbon'a ödeme artabilir

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde edeceği başarı ya da Bruma'nın satışı durumunda Sportig Lizbon'un kasasına giren para daha da artacak.

Bruma ile 2017-2018 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Galatasaray, bu süre içerisinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynaması durumunda, Sporting Lizbon'a bir defaya mahsun olmak üzere 1 milyon avro daha ödeyecek.

Ayrıca Portekizli futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda, eski kulübüne bugüne kadar yapılan ödemeler düştükten sonra kalan tutar üzerinden yüzde 25'lik bir ödeme daha yapılacak.

Bruma'ya şu ana kadar 4 milyon avro ödendi

Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Armindo Bruma'ya şu ana kadar 4 milyon avro ödemede bulunuldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten 1 milyon avro imza ücreti alan Portekizli futbolcuya, 2013-2014 sezonunda 1 milyon avro, geride kala sezon da 1 milyon 100 bin avro sabit ücret ödendi.

İlk sezonda toplam 150 bin, ikinci sezonda toplam 500 bin avro maç başı ücreti alan Bruma, ayrıca ikinci sezonda belirtilen sayıda maçta görev almasından dolayı da 250 bin avro daha kazanç elde etti. Böylece Portekizli oyuncunun sarı-kırmızılı kulüpten bugüne kadar elde ettiği net gelir, 4 milyon avroya ulaştı.

Beklentileri henüz karşılayamadı

Portekizli futbolcu, önemli beklentilerle ve büyük bir finansal yatırımla gerçekleşen transferine karşın, sahada beklentileri henüz karşılayamadı.

Genç oyuncu, sarı-kırmızılı formayı giydiği iki sezonda 48 resmi maça çıkıp, 4 gol attı.

Armindo Bruma, 2013-2014 sezonunda yaşadığı sakatlık sonrası, yabancı kontenjanında yer açılabilmesi için ikinci yarıyı Gaziantepspor'da kiralık olarak geçirdi ancak bu takımda maç oynamadı.

AA

Son Güncelleme: 29.06.2015 11:48
Anahtar Kelimeler:
önce VatanBruma
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