Bronz madalya için mindere çıkacaklar

İlk kez Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılan milli güreşçiler Selahattin Kılıçsallayan, Haydar Yavuz ve Muhammet Nuri Kotanoğlu, erkekler serbest stilde repesaj maçlarına çıktı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 6. gününde Muhammet Nuri Kotanoğlu, 79 kiloda Fransız Johnny Just Bur'u 7-4, Selahattin Kılıçsallayan da 65 kiloda Avusturyalı Gabriel Janatsch'ı 10-0 sayı tuşuyla yendi.

Diğer milli güreşçi Haydar Yavuz ise 70 kiloda Belaruslu Azamat Nurykau'ya 8-6 mağlup olarak elendi.

Bronz madalya mücadelesinde Muhammet Nuri, Azerbaycanlı Jabrayil Hasanov, Selahattin de Slovenyalı David Habat ile karşılaşacak.

Avrupa Şampiyonası'nda bugün erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda yapılacak madalya müsabakaları saat 18.00'de başlayacak.