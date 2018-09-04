Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93828
ALTIN
257.598
DOLAR
6.7001
STERLİN
8.5508
EURO
7.7489
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Deniz Tekin, Çözülmezliğiyle Başarılı
Deniz Tekin, Çözülmezliğiyle Başarılı
AB'den İdlib uyarısı
AB'den İdlib uyarısı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Çorap fabrikasında yangın
Çorap fabrikasında yangın

Boş sözleşmeye imza attı aynı puanı topladı

Geçen sezon 1 milyon 800 bin avroluk sözleşmesi bulunan Yanal ile ilk 4 haftada 7 puan toplayan bordo-mavililer, sezon başında boş sözleşmeye imza atan Ünal Karaman yönetiminde de aynı puan elde etti.

Boş sözleşmeye imza attı aynı puanı topladı

Geçen sezon 1 milyon 800 bin avroluk sözleşmesi bulunan Yanal ile ilk 4 haftada 7 puan toplayan bordo-mavililer, sezon başında boş sözleşmeye imza atan Ünal Karaman yönetiminde de aynı puan elde etti.

04 Eylül 2018 Salı 12:12
0 Okunma
Boş sözleşmeye imza attı aynı puanı topladı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek puanını 7'ye yükselten Trabzonspor, geçen sezonun ilk 4 haftasıyla aynı puan toplama başarısı gösterdi.

Geçen sezon 1 milyon 800 bin avroluk sözleşmesi bulunan Ersun Yanal ile ilk 4 haftada 7 puan toplayan bordo-mavililer, boş sözleşmeye imza atan ve daha sonra aylık 150 bin lira alacağı açıklanan Ünal Karaman yönetiminde de ilk 4 haftada aynı puan elde etti.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra, ikinci hafta Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Üçüncü haftada İzmir'de Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, dördüncü hafta da sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1'lik sonuçla geçti.

İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, 7 puanla ligde 5. sırada yer almıştı.

Bu sezonun ilk 4 haftası

Sezona teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde giren Trabzonspor, ilk hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-0 yenilirken ikinci hafta sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla geçti. Üçüncü hafta MKE Ankaragücü deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, Galatasaray'ı da 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, geçen sezonda olduğu gibi ilk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik,1 mağlubiyetle 7 puan toplayarak 6. sırada kendine yer buldu.

Hacısalihoğlu'nun görüşleri

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, teknik direktör Ünal Karamanı geçmişten bu yana takdir ettiklerini söyledi.

Karaman'ın daha önce Trabzonspor'da uzun yıllar forma giymiş, kulüpte görevler yapmış bir isim olduğuna işaret eden Hacısalihoğlu, "Ünal Karaman'ın biz futbolculuğundan bu yana adamlığını, sonrasında da teknik adamlıktaki yeteneğini biliyor ve zaten onu takdir ediyorduk. Bugünkü tabloyla belki şimdi onu iyi tanımayanların da takdir edecekleri bir durum ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigGalatasarayErsun Yanal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Federer ve Sharapova'dan ABD Açık'a erken veda
Federer ve Sharapova'dan ABD Açık'a erken veda
Abartılı gol sevincine kadro dışı bırakma cezası
Abartılı gol sevincine kadro dışı bırakma cezası
Kasımpaşa'dan tarihinin en iyi sezon başlangıcı
Kasımpaşa'dan tarihinin en iyi sezon başlangıcı
'Fenerbahçe'ye imza atmak bir hayalin gerçekleşmesidir'
'Fenerbahçe'ye imza atmak bir hayalin gerçekleşmesidir'
Dünya Motokros Şampiyonası 18. ayağı yapıldı
Dünya Motokros Şampiyonası 18. ayağı yapıldı
"Güzel futbolla, net bir galibiyet aldık"
"Güzel futbolla, net bir galibiyet aldık"
"Galatasaray galibiyeti sıradan bir hadise değil"
"Galatasaray galibiyeti sıradan bir hadise değil"
Erdoğan'dan milli sporcuya tebrik
Erdoğan'dan milli sporcuya tebrik
Guliyev'in hedefi olimpiyat altını
Guliyev'in hedefi olimpiyat altını

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ