Borussia Dortmund'dan Emre Mor açıklaması

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, milli futbolcu Emre Mor'a başka kulüplerle transfer görüşmeleri yapması için izin verdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Emre Mor'un takım fotoğrafı çekimlerinden çıkarıldığı ve Türk oyuncuya transfer görüşmeleri yapması için izin verildiği bildirildi.

Adı İtalyan ekibi Inter başta olmak üzere birçok kulüple anılan 20 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında, "Emre Mor'a 2 milyonu kiralama, 8 milyonu bonservis olmak üzere 10 milyon avroluk teklif yaptık. Bekliyoruz." diye konuşmuştu.

Öte yandan Emre Mor'un "Muzzi" lakabıyla bilinen menajeri Mustafa Özcan, Twitter'daki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emre'nin kariyeri için önümüzdeki günlerde bir karar vereceğiz." ifadesini kullandı.