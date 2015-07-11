Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Borcumuz yaklaşık olarak 200 milyon dolar'

Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü mali genel kurulu yapıldı. Kulüp başkanı Dursun Özbek sarı kırmızılı kulübün borç miktarını açıkladı

'Borcumuz yaklaşık olarak 200 milyon dolar'

Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü mali genel kurulu yapıldı. Kulüp başkanı Dursun Özbek sarı kırmızılı kulübün borç miktarını açıkladı

11 Temmuz 2015 Cumartesi 12:43
448 Okunma
'Borcumuz yaklaşık olarak 200 milyon dolar'

İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün yaklaşık 220 milyon dolar borcu olduğunu söyledi.

Galatasaray Kulübü'nde yaklaşık 9 aydır görevde olduğunu anlatan Dursun Özbek, "Yaklaşık 7,5 ay başkan yardımcısı, 1,5 ay da başkan olarak görev yapıyorum. Galatasaray'ın mali açıdan sıkıntısı olmadığını söylemiştim. Çünkü Galatasaray'ın mevcutlarına ve finansman dinamiklerine iyice vakıf olmuştum. Galatasaray son 1,5 aylık dönemde borçlanmasının yanında çok efektif biçimde masraflarını karşılamış, kullandığı kredilerinin tamamını borç kapatmaya yönlendirdikten sonra da yaklaşık 150-160 milyon lira civarında da operasyonel payda üretmiştir. Sporcularımıza borcumuz yoktur. Basketbol şubesinde sadece belli bir oranda borcumuz var. Bu hafta onu da kapatacağız. Galatasaray'ın kasasında da 14,5 milyon avro var" diye konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı, kulübün geçmişten gelen borçlarının olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kulüp mecburen belli bir oranda borçlanarak bugüne kadar geldi. Yaklaşık 220 milyon dolar borcumuz var. Günün değişen ekonomik koşulları çerçevesinde borçlanmanın oranı değişiyor. Galatasaray'ın operasyonlarına devam edebilmesi için bu temliklerin nakit olarak kasasına girmesi gerekiyor. Bir bankada 6 misli temlik var. O da yetmemiş hisse senetlerini rehin etmişiz. Bana bu temlikleri kurtarma, bu teminatları günün koşullarına uyarlama yetkisini verin."

Özbek, Riva'da 40 yıl önce kulübe kazandırılan arazinin bir an önce gelir getirecek şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Riva'nın proje çalışmasını 2010 yılında kulübü yöneten yönetim hazırlamış ama orada kalmış. Bize yetki verin bunun üzerinde çalışalım, siz onaylarsanız devam edelim. Elimizde bir proje var ama ruhsatları iptal olmuş. Bu ruhsatları yeniden çıkartalım. Riva'nın en iyi şekilde değerlendirilmesinin gereği var" ifadelerini kullandı.

'Değerlerimizi, mali dinamiklerimizi kullanalım'

Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü'nün yılda yaklaşık 40 milyon dolar faiz ödediğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu 40 milyon dolar yazık günah. Değerlerimizi, mali dinamiklerimizi kullanalım. Bu borç stokunu, ödenen faiz yükünü azaltmaya çalışalım. Bakın Barcelona gibi bir kulüpte transfer yasağı var. Bizim bu tuzağa düşmememiz lazım. Finansal fair-play kuralları gereği UEFA bize 3 yıllık izleme süresi veriyor. Bu 3 yılda 45 milyon avro zararın dışına çıkmamıza izin vermiyor. Bizim bunu dikkate alarak zarar etmememiz gerekir."

AA

Son Güncelleme: 11.07.2015 11:43
Anahtar Kelimeler:
Galatasarayönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ