'Borcumuz yaklaşık olarak 200 milyon dolar'

İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün yaklaşık 220 milyon dolar borcu olduğunu söyledi.



Galatasaray Kulübü'nde yaklaşık 9 aydır görevde olduğunu anlatan Dursun Özbek, "Yaklaşık 7,5 ay başkan yardımcısı, 1,5 ay da başkan olarak görev yapıyorum. Galatasaray'ın mali açıdan sıkıntısı olmadığını söylemiştim. Çünkü Galatasaray'ın mevcutlarına ve finansman dinamiklerine iyice vakıf olmuştum. Galatasaray son 1,5 aylık dönemde borçlanmasının yanında çok efektif biçimde masraflarını karşılamış, kullandığı kredilerinin tamamını borç kapatmaya yönlendirdikten sonra da yaklaşık 150-160 milyon lira civarında da operasyonel payda üretmiştir. Sporcularımıza borcumuz yoktur. Basketbol şubesinde sadece belli bir oranda borcumuz var. Bu hafta onu da kapatacağız. Galatasaray'ın kasasında da 14,5 milyon avro var" diye konuştu.



Galatasaray Kulübü Başkanı, kulübün geçmişten gelen borçlarının olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Kulüp mecburen belli bir oranda borçlanarak bugüne kadar geldi. Yaklaşık 220 milyon dolar borcumuz var. Günün değişen ekonomik koşulları çerçevesinde borçlanmanın oranı değişiyor. Galatasaray'ın operasyonlarına devam edebilmesi için bu temliklerin nakit olarak kasasına girmesi gerekiyor. Bir bankada 6 misli temlik var. O da yetmemiş hisse senetlerini rehin etmişiz. Bana bu temlikleri kurtarma, bu teminatları günün koşullarına uyarlama yetkisini verin."



Özbek, Riva'da 40 yıl önce kulübe kazandırılan arazinin bir an önce gelir getirecek şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Riva'nın proje çalışmasını 2010 yılında kulübü yöneten yönetim hazırlamış ama orada kalmış. Bize yetki verin bunun üzerinde çalışalım, siz onaylarsanız devam edelim. Elimizde bir proje var ama ruhsatları iptal olmuş. Bu ruhsatları yeniden çıkartalım. Riva'nın en iyi şekilde değerlendirilmesinin gereği var" ifadelerini kullandı.



'Değerlerimizi, mali dinamiklerimizi kullanalım'



Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü'nün yılda yaklaşık 40 milyon dolar faiz ödediğini dile getirerek, şunları söyledi:



"Bu 40 milyon dolar yazık günah. Değerlerimizi, mali dinamiklerimizi kullanalım. Bu borç stokunu, ödenen faiz yükünü azaltmaya çalışalım. Bakın Barcelona gibi bir kulüpte transfer yasağı var. Bizim bu tuzağa düşmememiz lazım. Finansal fair-play kuralları gereği UEFA bize 3 yıllık izleme süresi veriyor. Bu 3 yılda 45 milyon avro zararın dışına çıkmamıza izin vermiyor. Bizim bunu dikkate alarak zarar etmememiz gerekir."

