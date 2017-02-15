Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Kapalı
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88188
ALTIN
145.006
DOLAR
3.6961
STERLIN
4.5775
EURO
3.8932
Dolar/TL 3,65 seviyelerinde
SON DAKİKA
Dolar/TL 3,65 seviyelerinde
Kendini aşka adayan adam  Ahmet Selçuk İlkan
Kendini aşka adayan adam  Ahmet...
Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve Konut Yatırımı
Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve...
Sahte plakaya Darphane önlemi
SON DAKİKA
Sahte plakaya Darphane önlemi
Mescid-i Aksa için mektup yarışması
SON DAKİKA
Mescid-i Aksa için mektup yarışması

Bolt emeklilik nedenlerini açıkladı

Dünyaca ünlü Jamaikalı sprinter Usain Bolt, aldığı emeklilik kararından pişman olmadığını ve atletizmde tüm hedeflerini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bolt emeklilik nedenlerini açıkladı

Dünyaca ünlü Jamaikalı sprinter Usain Bolt, aldığı emeklilik kararından pişman olmadığını ve atletizmde tüm hedeflerini gerçekleştirdiğini açıkladı.

15 Şubat 2017 Çarşamba 16:42
37 Okunma
Bolt emeklilik nedenlerini açıkladı

Dünyaca ünlü Jamaikalı sprinter Usain Bolt, aldığı emeklilik kararından pişman olmadığını ve atletizmde tüm hedeflerini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Monaco basınına açıklamalarda bulunan Bolt, geçen yıl aldığı emeklilik kararının gerekçelerini anlattı.

Bu yıl ağustos ayında Londra'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından pistlere tamamen veda edecek 30 yaşındaki sprinter, atletizme devam etmesi için bir nedeni kalmadığını söyledi.

Kariyerini zirvede bırakmak istediğini vurgulayan rekortmen atlet, "Bu sporda, gerçekleştirmek istediğim her şeyi başardım. Emeklilik kararımdan pişman değilim. Eski ABD'li atlet Michael Johnson'a da zirvedeyken neden sporu bıraktığını sormuştum. Benim gibi, o da hedefi kalmadığı için atletizme devam etmek istemediğini söylemişti. Artık, onu anlıyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Usain BoltMonacoABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehirspor'da Denizli dönemi
Eskişehirspor'da Denizli dönemi
'Tudor kendi tercihini kullanmıştır'
'Tudor kendi tercihini kullanmıştır'
Kısa mesafe sürat pateni yarışında altın madalya Rus sporcunun
Kısa mesafe sürat pateni yarışında altın madalya Rus sporcunun
İstanbul Cup salon atletizm yarışmasına 16 ülke katılacak
İstanbul Cup salon atletizm yarışmasına 16 ülke katılacak
Sığınmacı futbolcular lisans istiyor
Sığınmacı futbolcular lisans istiyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu başlıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ