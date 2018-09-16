Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94760
ALTIN
236.500
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0730
EURO
7.1531
Boksör Şükrü Altay, kıtalararası altın kemer kazandı
Boksör Şükrü Altay, kıtalararası altın...
Katar ve Filistin arasında iş birliği anlaşması
Katar ve Filistin arasında iş...
Kılıçdaroğlu, nikah şahidi oldu
Kılıçdaroğlu, nikah şahidi oldu
Van'da bir terörist yakalandı
Van'da bir terörist yakalandı
Endonezya'da sıtma alarmı
Endonezya'da sıtma alarmı

Boksör Şükrü Altay, kıtalararası altın kemer kazandı

Profesyonel kariyerini Almanya’da sürdüren Türk boksör Şükrü Altay, Gürcü rakibini nakavtla yenerek kıtalararası altın kemerin sahibi oldu

Boksör Şükrü Altay, kıtalararası altın kemer kazandı

Profesyonel kariyerini Almanya’da sürdüren Türk boksör Şükrü Altay, Gürcü rakibini nakavtla yenerek kıtalararası altın kemerin sahibi oldu

16 Eylül 2018 Pazar 08:57
0 Okunma
Boksör Şükrü Altay, kıtalararası altın kemer kazandı

LUDWIGSHAFEN

Almanya'da yaşayan Türk boksör Şükrü Altay, hafif ağır sıklette Gürcü rakibi Geriso Aduashvili'yi nakavtla yenerek kıtalararası altın kemerinin sahibi oldu.

Almanya'nın Ludwigshafen kentinde düzenlenen maçta, profesyonel kariyerinde yenilgisi bulunmayan 34 yaşındaki Altay ile profesyonel kariyerindeki 8 maçın altısını nakavtla kazanan 20 yaşındaki Gürcü Geriso Aduashvili karşı karşıya geldi.

Aduashvili karşısında mücadeleye iyi başlayan Şükrü Altay büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın üçüncü raundunda rakibini teknik nakavtla yenerek kıtalararası altın kemerinin sahibi oldu. 2017 yılından bu yana katıldığı 6 müsabakada rakiplerini nakavtla mağlup eden Altay, böylece nakavtla kazandığı maç sayısını 7’ye çıkardı.
 

"Yeni hedefim dünya kemerini kazanmak"
Müsabaka sonrası AA muhabirine konuşan Altay, çok mutlu olduğunu belirterek, “Çok mutluyum, kemerimi Türk halkına hediye ediyorum. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye çok selamlarımı gönderiyorum.” diye konuştu. 

Maça zor şartlarda hazırlandığını vurgulayan Altay, “Rakiplerimi maça az zaman kala yine değiştirdiler. Maçımı öne çektiler, yine bir oyun çevirdiler. Zorluklara rağmen konsantrasyonumu bozmadım, maçı kazanacağıma inancım tamdı. Türk toplumun desteğiyle maçı kazandım.” ifadelerini kullandı.

Almanya ve kıtalararası şampiyonluğunun ardından hedef büyüttüğünü anlatan Altay, “Yeni hedefim dünya kemerini kazanmak.” dedi.

Şükrü Altay, mayıs ayında kazandığı Almanya altın kemerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bosna-Hekrsek ziyareti sırasında hediye etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Şükrü AltayBoksŞampiyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göztepe'den Kayserispor'a geçit yok
Göztepe'den Kayserispor'a geçit yok
Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçı kazandı
Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçı kazandı
Milliler Avrupa şampiyonu
Milliler Avrupa şampiyonu
MKE Ankaragücü: 1 - Akhisarspor: 0
MKE Ankaragücü: 1 - Akhisarspor: 0
'Üç büyüklerin' divan başkanları bir araya geliyor
'Üç büyüklerin' divan başkanları bir araya geliyor
Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi
Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yarın yapılacak
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yarın yapılacak
Altınordu Başkanı Özkan dünya fair play ödülüne aday
Altınordu Başkanı Özkan dünya fair play ödülüne aday
Medipol Başakşehir'in konuğu Antalyaspor
Medipol Başakşehir'in konuğu Antalyaspor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ