Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93003
ALTIN
207.898
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7733
EURO
5.9813
"BodRUN Ultra Maratonu" başladı
"BodRUN Ultra Maratonu" başladı
Irak'ta sel: 9 ölü
Irak'ta sel: 9 ölü
'3-4 net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik'
'3-4 net pozisyon bulduk ama...
"Yanık Devrem" tiyatro oyununun galası yapıldı
"Yanık Devrem" tiyatro oyununun galası...
Albayrak: "Açık açık söylesinler"
Albayrak: "Açık açık söylesinler"

"BodRUN Ultra Maratonu" başladı

Maratona, 4 farklı etapta, 15 ülkeden yaklaşık 950 sporcu katılıyor

"BodRUN Ultra Maratonu" başladı

Maratona, 4 farklı etapta, 15 ülkeden yaklaşık 950 sporcu katılıyor

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:46
0 Okunma
"BodRUN Ultra Maratonu" başladı

MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "BodRUN Ultra Maratonu" 100 kilometrelik koşuyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen maratonun 100 kilometre etabının başlangıcı, Bodrum Belediye Meydanı'nda yapıldı.

Maratona katılan 2'si kadın 26 atlet, hazırlıklarını tamamlayıp starttaki yerini aldı. Görevlilerin ve alanda bulunanların hep birlikte yaptığı geri sayımla maratonun startı verildi.

Yarışmaya Yunanistan'dan katılan Maria Eleftheriadou, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'un güzel bir yer olduğunu ve maratona katıldığı için mutlu olduğunu söyledi. 

 Yarışmacı Kemal Kukul, bu yıl Fransa'da düzenlen 101 kilometrelik patika yarışında 50-55 yaş kategorisinde birinci olduğunu ve bu yarışmada da iddialı olduğunu ifade etti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Sportif Direktörü ve "BodRUN Ultra Maratonu"  gözlemcisi Veysel Güler, maratona 15  ülkeden 950 sporcunun katıldığı kaydetti.

Güler, yarışmacıların 10, 23, 50 ve 100 kilometreden oluşan 4 etapta mücadele edeceğini belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BodRUN Ultra Maratonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'3-4 net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik'
'3-4 net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik'
Albayrak: "Açık açık söylesinler"
Albayrak: "Açık açık söylesinler"
"Kelimeler tükenmiştir"
"Kelimeler tükenmiştir"
Galatasaray sahasında puan kaybetti
Galatasaray sahasında puan kaybetti
Kupada 5. eleme turunun kura çekimi yapıldı
Kupada 5. eleme turunun kura çekimi yapıldı
Trabzonspor'un son antrenmanı tesislerinde
Trabzonspor'un son antrenmanı tesislerinde
TFF son dakika golü attı
TFF son dakika golü attı
Beşiktaş çıkış arıyor
Beşiktaş çıkış arıyor
Formula 1'de son durak Abu Dabi
Formula 1'de son durak Abu Dabi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ