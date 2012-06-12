Bobo Kayserispor'da

KAYSERİ

Kayserispor Genel Müdürü Süleyman Hurma ile Bobo, Kadir Has Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Hurma, kulüp olarak kaliteli bir oyuncuyu kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirterek, ''Çok önemli bir oyuncuyu transfer ettik. Bobo, Türkiye'yi çok iyi tanıyan, Türkiye ligini bilen ve ligde çok büyük başarılara imza atmış bir oyuncu. Çok güçlü bir takımımız vardı, daha da güçlendik'' dedi.

''Kayserispor'un ocak ayından beri benimle ilgilendiğini biliyordum'' diyen Bobo, şunları söyledi:

''Süleyman Hurma bana takımın hedeflerinden bahsetti. Ben de burada mutlu olmak, başarı yakalamak istiyorum. Türkiye'de daha önce başarılı oldum. Bu başarılara burada da devam etmek istiyorum. Kamp sürecini iyi değerlendirip, iyi bir sezon geçirmeyi umuyorum.''