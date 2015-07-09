Blazer'a ömür boyu men cezası

CENEVRE - FIFA'daki yolsuzluk iddialarının ortaya çıkmasında ABD ile iş birliği yapan ve daha önce kendisinin de rüşvet aldığını itiraf eden FIFA İcra Kurulu'nun eski üyesi Chuck Blazer, ömür boyu futboldan men cezası aldı.



FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, FIFA Etik Kurulu Adalet Komisyonu Başkanı Hans-Joachim Eckert'in aldığı kararla, Blazer'in, 1998 ve 2010 Dünya Kupalarının düzenleneceği ülkelerin belirlenmesi sürecinde kendisinin ve diğer üyelerin rüşvet aldığını itiraf ettiğinin geçen ay ortaya çıkması kapsamında men cezası kararının alındığı ifade edildi.



Açıklamada, "Blazer, birçok kez görevini kötüye kullanmıştır" denildi.



ABD'nin, rüşvet suçlamasıyla FIFA'nın üst düzey yöneticilerinin gözaltına alınmasına neden olan mayıs ayında açtığı davada yer alan suçlamaları, Blazer'dan edindiği bildirilmişti. ABD'de 2013 yılında gözaltına alınmasının ardından rüşvet, dolandırıcılık, kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamaları kabul eden 70 yaşındaki Blazer'ın, suçlu bulunması halinde 75 yıl hapis cezası alabileceği ve bu durumdan kaçınmak amacıyla FBI ve ABD savcılığıyla gizli bir anlaşma yaptığı belirtilmişti.



FIFA İcra Kurulu'nda 1997-2013 yıllarında görev alan Blazer'ın, FIFA'nın üst düzey yöneticilerinin gözaltına alınmasına yol açan tüm bilgi ve belgeleri 2011'den itibaren ABD'li yetkililere verdiği ifade edildi.

