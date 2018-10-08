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"Biz, gençlere inandık"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 43. Dünya Satranç Olimpiyatı'nın sporculara heyecanlı bir süreç yaşattığını söyledi.

"Biz, gençlere inandık"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 43. Dünya Satranç Olimpiyatı'nın sporculara heyecanlı bir süreç yaşattığını söyledi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:00
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"Biz, gençlere inandık"

Gürcistan'ın Batum şehrinde düzenlenen 43. Dünya Satranç Olimpiyatı tamamlanırken, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, organizasyonu değerlendirdi. 

Gülkız Tulay, olimpiyata ilişkin, "Hem bizim hem de sporcularımız için son derece heyecanlı bir süreç oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin performansına değinen Tulay, şunları söyledi:

"Milli sporcularımız Dragan Solak, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Batuhan Daştan, Vahap Şanal, Ekaterina Atalık, Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, Kübra Öztürk, Çağıl Irmak Arda ve Duru Okuyaz, ellerinden geleni yaptı, güçlü bir performans sergiledi. Olimpiyatlarda yarışmak kadar, Türkiye'yi tanıtmak, temsil etmek de çok önemli. İki ülkenin antrenörlüğünü yapan Büyükusta Kıvanç Haznedaroğlu ve Büyükusta Mert Erdoğdu ile de gurur duyduk. Ülkemizi, başka ülkelerin takımlarında antrenörlük yaparak temsil ettiler. Ayrıca olimpiyatlarda 6 hakemimiz görev yaptı ve en fazla hakem veren ülkelerden biri olduk. Mücadeleyle dolu günler geçiriyoruz. Çok çalışıyoruz, hep daha iyisi olmak için gayret ediyoruz. Biz, gençlere inandık. Onlardan enerji alıyor, onlarla güç buluyoruz. İnanıyorum ki 2020 Olimpiyatları'nda çok daha güçlü ve başarılı olacağız."

43. Dünya Satranç Olimpiyatı'nı Türkiye, genel kategoride 13 puanla 42., kadınlar kategorisinde ise 14 puanla 24. sırada bitirdi.

Genel kategoride birinciliği Çin alırken, ABD ikinci, Rusya ise üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde yine Çin birinci, Ukrayna ikinci, Gürcistan ise üçüncü sırada yer aldı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
N 43. Dünya Satranç OlimpiyatıTürkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay
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