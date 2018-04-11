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Bisikletçiler 'tarih için' yarışıyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, tarihi, bisiklet turları ile yaşatmak istediklerini söyledi.

Bisikletçiler 'tarih için' yarışıyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, tarihi, bisiklet turları ile yaşatmak istediklerini söyledi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 13:25
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Bisikletçiler 'tarih için' yarışıyor

EDİRNE - Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu organizasyonu için geldiği Edirne'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bisiklet sporunun son yıllarda büyük gelişim gösterdiğini kaydetti.

Ulusal ve uluslararası birçok organizasyon düzenlendiğini belirten Küçükbakırcı, "2018 sezonunda şimdiye dek 89 organizasyon gerçekleştirdik. Bunlardan 8'i uluslararası organizasyon. Biz geçmişteki büyüklerimiz anılsın ve her yerde bilinsin diye onların adına yarışlar da düzenliyoruz. İzmir'de Çakabey Bisiklet Yarışı, Konya'da Mevlana Turu, Edirne'de Fatih Sultan Mehmet Turu... Diğer illerimizde de büyüklerimizin isimlerine yapacağımız organizasyonları sürdüreceğiz." diye konuştu.

Tarihi, bir anlamda bisiklet turları ile parkurlarda da yaşattıklarını ifade eden Küçükbakırcı, şunları aktardı:

"Ülkemizi bize kazandıran büyüklerimizin her zaman izinde olmaya devam edeceğiz. Bu görevi yerine getirmek adına büyüklerimizin adına organizasyonlar yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu'na desteklerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dünyanın her tarafında anılan bir tur adına geldi. Tarihimizle ilgili organizasyonları artırarak devam ettireceğiz."

"Türkiye'de on bin sporcuya ulaşmayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığının sağlıklı yaşam için bisiklet dağıttığını dile getiren Küçükbakırcı, "Bu adım vatandaşların bisiklet kullanmasını teşvik etti. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla dünyanın en büyük organizasyonları içerisine Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu girmiştir. Kendisi bisiklet sporunu ve bisikletçileri seviyor. Cumhurbaşkanımız, bisiklet sporcularının hep yanında." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de bisiklet branşında yaklaşık 690 yol sporcusu, 300 de dağ bisikletçisinin olduğunu belirten Küçükbakırcı, şöyle devam etti:

"Şu an yaklaşık bin sporcumuz var. Daha önce ise toplam 120 sporcu vardı. Bisiklet sporunda Türkiye'de on bin sporcuya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sayılar lisanslı sporcuların sayılarıdır. Bunların haricinde sağlık için binenleri saymıyoruz. Bisiklet ailesi her geçen gün genişleyerek büyüyor.

Biz üst düzey yöneticilerin de bisiklete binmesini arzu ediyoruz. Vali, belediye başkanı, rektör bisikletle işe giderse, halk da böyle devam eder. Bir gün olmazsa olmazların başında bisiklet sporu gelecek. Bir gün enerji bitecek bisiklet lazım, bir gün trafiği yollar almayacak bisiklet lazım, onun için şimdiden yollarımızı, altyapıyı yapmamız gerekiyor."

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bisiklet FederasyonuErol Küçükbakırcı
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