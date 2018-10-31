BİR GÜZEL HABER, ÖVÜNÇ DOLU

HABER: SEVGÜL EROĞL KAYSERİLİOĞLU

Gençlik Spor Bakanlığı, Rafting Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen R4 Rafting Türkiye Şampiyonası ödülleri sahiplerini buldu.

Kahramanmaraş Ceyhan Nehri Kılavuzlu barajı bölgesinde 18 -21 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonasına Hakkari’den üç ayrı kulüp katıldı.

Şampiyonaya Hakkari’yi “Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Hakkari Cilo Rafting Takımı, Atik Spor Kulübü ve Çukurca Rafting Kulübü” temsil etti. Çeşitli kategorilerde yarışan takımlar Hakkari’yi başarılı bir şekilde temsil ettiler.

Şampiyonaya 40 ilden yaklaşık 500 sporcu katıldı. Üç gün süren müsabakada profesyonel ve milli takımın çeşitli kategorilerinde yarışan takımlar arasında Atik Spor kulübü en centilmen takım seçilirken, Hakkari Cilo Rafting Bayan takımı Türkiye ikincisi oldu.

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü bünyesinde kurulan “Cilo Rafting Takımı” ülke geneli yapılan son üç şampiyonada başarılar almaya devam ediyor. Önceki iki yarışmada Türkiye üçüncüsü olan kulüp, son yapılan Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikinciliğini Hakkari’ye getirmeyi başardı.





FEDERASYON BAŞKANI VE BELEDİYE BAŞKANININ YAKIN İLGİSİ.

Rafting Federasyonu Başkanı Fikret YARDIMCI ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet ERKOÇ Türkiye ikincisi olan Cilo Rafting Takımı ile yakından ilgilendi. Rafting Federasyonu Başkanı Fikret YARDIMCI Rafting sporunun Hakkari’de yapılması, geliştirilmesi adına önemli adımlar attıklarını ve bundan sonra da daha büyük çalışmalar yapacaklarını söyledi. Yakın zamanda Hakkari’den milli sporcuların yetişeceğini dile getiren başkan Yardımcı, bu anlamda Hakkari de rafting sporuna öncülük yapan Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları kulübü başkanı Hacı Tansu’ya teşekkür etti.

Şampiyona ve Hakkari takımları hakkında bilgi veren Cilo Dağcılık Kulübü Başkanın Hacı TANSU şunları söyledi;

‘Biz Azmin Zaferi diyoruz bu başarıya.

Çok değil, daha altı ay önce Hakkari de Rafting sporu diye bir şey yoktu. Rafting yılda bir birkaç kişi tarafından eğlence amaçlı yapılan ve sadece bir tur nehir inişi yapılan bir aktivite idi.

Şimdi bizlerin öncülüğünde Türkiye şampiyonalarında derece alan ve ilimizi temsil ettiğimiz bir spor haline geldi. Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları bünyesinde oluşturduğumuz “Cilo Rafting Takımlarımız ülke dereceleri almaya devam ediyoruz. Bundan önceki müsabakalarda Erkek takımlarımız sırasıyla üçüncü olurken şimdi de kız takımımız Türkiye ikincisi oldu. Açık Yaş erkek takımımız iki puanla üçüncülüğü kaçırırken U23 erkek takımımız ile Türkiye dördüncülüğünde kaldılar. Yakın zamanda Rafting Milli takımına sporcu vereceğiz.

Bu gururu bizlere yaşatan bütün sporcularımıza teşekkür ediyoruz.’

İMKÂNSIZLIKLARLA RAKİPLERİMİZE KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ.

‘Her müsabakaya büyük eksikliklerle gidiyoruz. Kendi takımlarımıza ait yarış botları, kürek, kask ve can yeleklerimizi yok. Elimizde Hakkari Üniversitesine ait tur botları ve malzemeleri ile mücadele ediyoruz. Bu noktada kıymetli hocamız Sayın Prof Dr.Ömer PAKİŞ’e Müsabakaya katılmak üzere takımlarımıza Araç tahsisi, kısmen de yakıt ve sporcu iaşesi desteği ile birlikte önümüzdeki süreçte malzeme desteği sözü veren sporcu dostu Valimiz Sayın Cüneyt Orhan TOPRAK’a şükranlarımızı sunuyoruz.

Ancak maalesef yapılan destekler çok yetersiz kalıyor. Müsabakaya katılan sporcularımızın yemek giderlerini cebimizden karşılamak zorunda kaldık. Tahsis edilen araca verilen yakıt az olunca mağdur olduk ve yakıtı kendi bireysel bütçemizden karşılamak durumunda kaldık. Bu tür önemli müsabakalarda takımların ve sporcuların giderlerinin karşılanmaması büyük sıkıntılara neden oluyor. Şimdiden bundan sonraki müsabakaya nasıl katılacağımızı düşünüyoruz. Ve Hakkari ilimizi temsil eden bu takım ve sporcularımıza destek verilmesi gereğini ifade ediyoruz. ‘

Türkiye Rafting Şampiyonası 4. Ayak müsabakasının sonuçları ;

Açık Yaş Bay : 1. Çaykur-Rize, 2.Dalaman Belediyesi-Muğla, 3. Çatak-Van

Açık Yaş Bayan : 1.Pertek Belediyesi – Tunceli, 2. Sarsala-Muğla, 3. Dalaman-Muğla

Açık Yaş Mix : 1.Dalaman Belediyesi-Muğla, 2. Güneysuspor-Rize, 3.Sarsala-Muğla

U23 Bay : 1.Yusufeli Belediyesi- Artvin, 2.Çaykur-Rize,3.Dalaman Belediyesi-Muğla

U19 Bay : 1. Düzce, 2. Rizespor,3. Çaykur-Rize

U19 Bayan : 1.Pertek Belediyesi-Tunceli, 2. Hakkari Cilo Rafting, 3.Dalaman Belediyesi – Muğla

Biz de Önce Vatan Ailesi olarak tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.