Bir derbiden daha fazlası

LONDRA - Kariyerlerinde ilk kez aynı kentin takımını çalıştıran Jose Mourinho ve Josep "Pep" Guardiola'nın derbi sınavı için gözler İngiltere Premier Lig'de yarın oynanacak Manchester United-Manchester City maçına çevrildi.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile sezonun ilk üç haftasını kayıpsız geçen ve kalesinde yalnızca bir gol gören Manchester United, merakla beklenen derbi maçta İspanyol meslektaşı Josep Guardiola'nın yönetiminde sezona 3'te 3 yaparak başlayan Manchester City'yi "Düşler Tiyatrosu" olarak da bilinen 76 bin kişilik Old Trafford Stadı'nda konuk edecek.

İspanya'da çalıştıkları dönemde girdikleri rekabetle Avrupa futboluna damga vuran Mourinho ve Guardiola ile şampiyonluk özlemini gidermek isteyen iki ezeli rakip arasındaki derbi maça dair beklentiler, iki takımın sezon öncesinde yüksek bütçeli transferlerle kadrolarını güçlendirmesiyle daha da arttı.

İskoç teknik adam Alex Ferguson'ın 2013 yılında emekliye ayrılmasının ardından başarılı günlerine bir türlü dönemeyen ancak sezon öncesinde dünya futbolunda transfer rekoru kırarak 90 milyon sterline Fransız yıldız Pogba'yı renklerine bağlayan Manchester United'ın gol yollarında en büyük silahları İsveçli Zlatan Ibrahimovic ve Wayne Rooney olacak. İngiltere Futbol Federasyonu tarafından üç maçtan men edilen Arjantinli golcü Sergio Agüero ise Manchester City'nin en büyük kaybı olarak göze çarpıyor.

Mourinho savunma hattıyla oynamıyor

Jose Mourinho'nun, sadece Bournemouth maçında rakibin gol atmasını engelleyemeyen savunma dörtlüsünü Manchester City karşısında da koruması bekleniyor.

İspanyol ekibi Villarreal'den 30 milyon sterline renklerine bağladığı stoper Eric Bailly ile Daley Blind'e savunmanın ortasında görev veren Mourinho, Luke Shaw ve Antonio Valencia'ya bek pozisyonlarında şans tanıdı.

Everton'dan 47 milyon sterline transfer ettiği 22 yaşındaki savunma oyuncusu John Stones'u bu sezon lig ve Avrupa'da 6 maçta da sahaya süren Guardiola, bu futbolcunun yanı sıra savunma dörtlüsünde Aleksander Kolarov, Gael Clichy ve Pablo Zabaleta ile rakibini durdurmanın yollarını arayacak. Belçikalı defans oyuncusu Vincent Company'nin büyük ölçüde iyileştiği ancak Guardiola'nın bu futbolcuyu riske etmek istemeyeceği basına yansıdı.

Manchester United'ın kalesini İspanyol file bekçisi David de Gea'nın koruyacağı derbi maçta, Manchester City'nin kalesine 17 milyon sterline transfer edilen 33 yaşındaki Şilli kaleci Claudio Bravo geçebilir.

Manchester City, Agüero'yu arayacak

Bu sezon ligde ve Avrupa'da attığı 6 golle takımının skor yüküne büyük katkı sağlayan 28 yaşındaki golcü futbolcu Agüero, West Ham United maçında Winston Reid'e yaptığı hareketin ardından aldığı 3 maçtan men cezası nedeniyle derbi maçta takımını yalnız bırakacak.

Fernandinho, David Silva ve Kevin De Bruyne'yi orta sahada görevlendiren Guardiola'nın Raheem Sterling ve Jesus Navas'a kanatlarda, 29 yaşındaki yeni transfer Nolito'ya ise ileri uçta şans tanıması bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2016) ve ligin ilk 3 haftasını kaçıran ancak forma giyecek duruma gelen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın durumuna ise İspanyol teknik adam karar verecek.

Marouane Fellaini ve Paul Pogba'nın soluna Anthony Martial, sağına ise Juan Mata'yı yerleştiren Mourinho, forvette ilk 3 haftada 3 gol atan Ibrahimovic ve onun arkasında görev yapan Rooney ile rakip kalede tehlike üretmeye çalışacak. 27 milyon sterline transfer edilen ancak milli takımda sakatlanan Ermeni orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan'ın derbi maça yetişip yetişmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Rashford ve Iheanacho maça damga vurabilir

Geçen sezon attığı kritik gollerle dikkatleri üzerine çeken ve EURO 2016'da milli takım kadrosuna çağırılan İngiliz yıldız Marcus Rashford ile Manchester City'de attığı 14 golle iyi bir sezon geçiren 19 yaşındaki Nijeryalı Kelechi Iheanacho maça damgasını vurabilecek genç yıldız adayları olarak öne çıkıyor.

Manchester United'daki ilk resmi maçında Arsenal'e 2 gol atan, 20 Mart'ta oynanan Manchester derbisinde de attığı tek golle takımının deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasını sağlayan 18 yaşındaki Rashford, Portekizli teknik adamın elindeki önemli kozlardan biri olarak yedek kulübesinde görev bekleyecek.

Rashford, bu sezon Leicester City'yi 2-1 yendikleri Community Shield Kupası maçında 21 dakika sahada kalırken, ligde de takımının 1-0 kazandığı Hull City karşılaşmasında galibiyeti getiren golü kaydetti. Üç maçta forma şansı bulan Nijeryalı Iheanacho ise 4-1 kazandıkları Stoke City maçında rakip fileleri bir kez havalandırdı.

Guardiola, Mourinho'ya karşı üstün

İki teknik adamın İspanya'nın Real Madrid ve Barcelona takımlarını yönetirken yaşadığı 11 maçlık rekabette, Josep "Pep" Guardiola'nın Jose Mourinho'ya karşı üstünlüğü bulunuyor.

Guardiola ile Mourinho 2010-12 yılları arasında, lig ve kupa maçlarında 11 kez karşı karşıya gelirken, İspanyol teknik adam bu maçların 5'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği rekabette 4 maçta ise eşitlik bozulmadı.

2010 yılının kasım ayında oynanan ilk "El Clasico" maçından Mourinho ve takımı sahada hezimet yaşadı. Katalan ekibin stadında oynanan mücadeleyi Xavi, Pedro, David Villa (2) ve Jeffren'in golleriyle Barcelona 5-0 kazandı.

Guardiola karşısında ilk galibiyetini 2011 yılının nisan ayında Kral Kupası finalinde 1-0'lık skorla alan Mourinho, ikinci ve son galibiyetini de 2012 yılında nisan ayında oynanan lig maçında 2-1'lik skorla elde etti.

İki teknik adam, kariyerleri boyunca farklı takımların başında toplam 16 kez karşılaştı. Bu maçların 7'sini Guardiola, 3'ünü Mourinho kazanırken, 6 mücadelede eşitlik bozulmadı.

Rekabette Manchester United önde

Manchester United ile Manchester City arasında 1881 yılından bu yana oynanan derbi maçlarda United'ın rakibine karşı galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 135 yılda oynanan toplam 171 maçta Manchester United 71, Manchester City 49 galibiyet alırken, 51 maçta ise takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı. Derbi maçlarda Manchester United'dan Ryan Giggs 36 maçla en fazla forma giyen futbolcu olma özelliğini taşırken, rakip kaleyi 11 kez havalandıran Rooney en golcü futbolcu unvanını taşıyor.

Manchester City, 1926 ve 2011 yıllarında 6-1, 1955 yılında da 5-0, Manchester United da 1994 yılında elde ettiği 5-0'lık skorlarla rakibine karşı en farklı galibiyete uzandı.

İki takım arasında geçen sezon oynanan derbi maçlardan ilki golsüz sona ererken, ikincisini Manchester United, deplasmanda 1-0 kazanmasını bildi.

Tarihin en pahalı futbol maçlarından biri

Manchester United Teknik Direktörü Mourinho'nun muhtemel 11'inin toplam değeri 350 milyon sterlini aşarken, deplasmandan kayıpsız dönmek isteyen Guardiola'nın sahaya sürmesi beklenen 11'in değeri ise 321 milyon sterlin. Cumartesi günü oynanacak derbi maçta sahada yer alması beklenen futbolcuların toplam değeri 672 milyon sterlin olarak basına yansıdı. Geçen yıl kasım ayında oynanan Real Madrid-Barcelona maçında, takımın ilk 11'lerinin toplamı 562 milyon sterlin olarak hesaplanmıştı.

