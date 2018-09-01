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"Bir Avrupa kupası daha gelmiyorsa, düşünülmesi lazım"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Galatasaray'da UEFA Kupası'nı kazandım. Aradan 18 sene geçmiş. Türkiye'ye bir Avrupa kupası daha gelmiyorsa, bunu yöneticilerin ciddi ciddi düşünmesi lazım." dedi.

"Bir Avrupa kupası daha gelmiyorsa, düşünülmesi lazım"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Galatasaray'da UEFA Kupası'nı kazandım. Aradan 18 sene geçmiş. Türkiye'ye bir Avrupa kupası daha gelmiyorsa, bunu yöneticilerin ciddi ciddi düşünmesi lazım." dedi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 12:55
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"Bir Avrupa kupası daha gelmiyorsa, düşünülmesi lazım"

Galatasaray'ın efsane futbolcularından olan ve Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Bülent Korkmaz, yaptığı açıklamada, takımıyla ilgili planlarını anlatırken, Türk futbolunun Avrupa'daki başarısızlığına da dikkati çekti.

Türk futbolundaki başarısızlığı, aidiyet duygusu eksikliğine bağlayan Korkmaz, şunları söyledi:

"Galatasaray'da UEFA Kupası'nı kazandım. Aradan 18 sene geçmiş. Türkiye'ye bir Avrupa kupası daha gelmiyorsa, bunu yöneticilerin ciddi ciddi düşünmesi lazım. Maddi anlamda sıkıntı yok. Yabancı, yerli sayısıyla da alakası yok. Burada önemli olan aidiyet duygusunun çok yüksek olması ve alt yapıdan oyuncu çıkması. Bunun için eğiticiler, oyuncuları doğru yönlendirmeli. Altyapılar şimdi akademi oldu. İsimler değişiyor ama maalesef duruş değişmiyor. Altyapılarda şampiyonluk önemli değil. Altyapıdan profesyonel takıma oyuncu çıkarmak, şampiyonluk demektir. Bunu çok iyi analiz etmek lazım."

Alt yapıdan gelen oyuncuların yanına doğru transferlerle takviye yapılması gerektiğine işaret eden Korkmaz, "Bunlarlar birlikte aidiyet duygusu da olduğu zaman, başarı gelecektir. Eğer siz çalıştığınız yeri eviniz, arkadaşlarınızı aileniz gibi görmezseniz, başarı gelmez. Bunların hepsini hissetmeniz, hissettirmeniz lazım. Amatör ruh dedikleri aslında bu. Profesyonelce ama duygularınızla hareket edeceksiniz. Malaesef Türkiye'de oturmadı bunlar. İnşallah olur ama bence zor bir şey değil." ifadelerini kullandı. 

"Futbolcularımız çok hırslı" 

Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

Galibiyetin, futbolcuların moral, motivasyon ve özgüveni anlamında önemli olduğuna dikkati çeken Korkmaz, önlerindeki maçları da kazanarak bu sonucu daha anlamlı hale getirmek istediklerini dile getirdi.

Sezona ekonomik sıkıntılarla başladıklarını hatırlatan Korkmaz, futbolcuların sorun çıkarmadan iyi çalıştıklarını belirtti.

Korkmaz, takımdaki aile bağlarının çok güçlü olduğuna ve bu durumun sahada önemli bir avantaja dönüştüğüne işaret ederek, "Futbolcularımız sahada çok hırslı. Oyuncularıma kendi karakterimi yansıttıysam, ne mutlu bana. Tek hedefimiz, bu zor süreçte ligi en iyi şekilde bitirmek." diye konuştu.

Taraftar desteğinin önemini anlatan Korkmaz, "Taraftar, bir takımın her şeyidir. Antalyaspor taraftarı da her zaman takımına sahip çıkmıştır. Konya maçında verdikleri destekle, mağlup durumdayken beraberliğe ulaşmamızı sağladılar. Bunu her maç yapacaklardır. Taraftar arkamızda olduğu sürece iyi sonuçlar alacağımıza eminim. Geçen yıl görevlerini çok iyi yaptılar. Bu yıl da onlara büyük iş düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGSBülent Korkmaz
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