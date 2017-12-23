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Bin 554 gün sonra...

Terim, bin 554 gün sonra Galatasaray'ın başında sahaya çıkacak

Bin 554 gün sonra...

Terim, bin 554 gün sonra Galatasaray'ın başında sahaya çıkacak

23 Aralık 2017 Cumartesi 12:07
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Bin 554 gün sonra...
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Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk maçında yarın Süper Lig'de Göztepe'yi konuk edecek. Tecrübeli teknik adam, bin 554 gün sonra Galatasaray'ın başında sahaya çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekipte üçüncü dönemindeki son maçında, 22 Eylül 2013'te Süper Lig'de Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 hükmen yendikleri müsabakada görev yapan Terim, bin 554 gün aradan sonra Galatasaray'ın başında sahada yer alacak.

Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda ise bin 563 gün sonra sarı-kırmızılı taraftarların önünde takımını yönetecek.

Tolga Ciğerci'nin sakatlığı geçti

Galatasaray'da sakatlığı geçen Tolga Ciğerci, görev verilmesi durumunda yarınki maçta forma giyebilecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Iasmin Latovlevici maçın kadrosunda yer alamayacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Sahasında kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 10 maçta rakiplerine yenilmedi.

Evinde geçen sezon sahasında oynadığı son 2 lig maçını kazanan Galatasaray, bu sezon ise taraftarı önünde çıktığı 8 müsabakada 7 galibiyet, bir beraberlik elde etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fatih TerimGalatasaray
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