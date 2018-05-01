“BİLFEN CUP” Rüzgarı

3 gün süren turnuvalara İstanbul, Ankara, Kayseri, İskenderun, Antalya, İzmir ve Bursa kampüslerinden 100’e yakın sporcu katıldı. Lig usulü yapılan maçlarda finale kalan takımlardan birinciliği ev sahibi Bilfen Bursa Anadolu ve Fen Lisesi alırken Bilfen Çamlıca Anadolu Lisesi ikinci, Bilfen Antalya Anadolu ve Fen Lisesi ise üçüncü oldu.

Tofaş Spor Kulübünün Mustafa V. Koç Spor Tesislerinde yapılan maçlarda birbirleri ile kıyasıya yarışan okul takımlarına büyük sürpriz ise Tofaş Spor Kulübünden geldi. Tofaşlı basketbolcuları idman sırasında izleme şansını yakalayan liseli gençler sonrasında da hayranı oldukları oyuncular ile bir araya geldiler. Tahincioğlu Basketbol Süper Liginde şampiyonluğa oynayan basketbolculardan taktik alan öğrenciler bu anları çektikleri fotoğraf kareleri ile de ölümsüzleştirdiler.

Bilfen Okulları ve Tofaş Spor Kulübü bir süre önce imzaladıkları protokol ile stratejik bir işbirliğine karar vererek Bursa’da eğitimin ve sporun çıtasını yükseltmek için farklı birçok projede çözüm ortağı olarak yol almaya karar vermişlerdi.