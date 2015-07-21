Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Ricardo Quaresma'nın transferi ile ilgili olarak oyuncunun kendisi ve kulübü Porto ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.



Son iki sezonda Al Ahli ve Porto'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında da siyah-beyazlı takımda oynamıştı.

