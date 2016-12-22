İSTANBUL

Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 2-1 yenildikleri maçın son dakikalarında yedek kulübesindeki Gökhan İnler'in oyuna girmek istemediğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan İnler'in profesyonel kişiliğine övgüde bulunularak, "Medyada, futbolcumuz Gökhan İnler'in maçın son dakikalarında oyuna girmek istemediği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Beşiktaşımıza transfer sürecinde hem isteği hem de fedakarlığı ile takdirlerimizi kazanan Gökhan İnler, profesyonelliğiyle de övgüyü hak etmektedir." denildi.

AA