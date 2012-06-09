Beşiktaş'ta transfer

İSTANBUL

Beşiktaş Kulübü'nde daha önce görüşmelere başlandığını duyurulan ve bugün sağlık kontrolünden geçirilen İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Türk kökenli genç oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un transferi tamamlandı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, Oğuzhan Özyakup'la 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, Arsenal'e sözleşme fesih bedeli olarak 500 bin avro, oyuncuya ise 4 sezon için toplam 1 milyon 850 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

Oğuzhan Özyakup'un 2012-2013 sezonu için 400 bin avro, 2013-2014 sezonu için 425 bin avro, 2014-2015 sezonu için 450 bin avro, 2015-2016 sezonu için de 475 bin avro garanti ücret ve ilk sezon için ayrıca 100 bin avro da imza parası alacağı belirtilirken, ayrıca oyuncuya her sezon için 40 maçla sınırlı olmak üzere 7 bin 500 avro da maç başı ücreti ödeneceği ifade edildi.