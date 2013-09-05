Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Beşiktaş'ta Tosic sesleri

Siyah-beyazlıların, Bilic aracılığıyla Sırp sol bek Dusko Tosic'i kiralamak istediği ancak Gençlerbirliği'nin futbolcusunu vermeyi kabul etmediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Tosic sesleri

Siyah-beyazlıların, Bilic aracılığıyla Sırp sol bek Dusko Tosic'i kiralamak istediği ancak Gençlerbirliği'nin futbolcusunu vermeyi kabul etmediği öğrenildi.

05 Eylül 2013 Perşembe 08:22
764 Okunma
Beşiktaş'ta Tosic sesleri
ANKARA

Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, Gençlerbirliği'nin Sırp futbolcusu Dusko Tosic'in ismi gündeme geldi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sol bekte oynayan futbolcuları sakatlık problemi yaşayan Beşiktaş'ın teknik direktörü Slaven Bilic, başkent temsilcisinin defans oyuncusu Tosic'e teklifte bulundu. Tosic, kulüp yöneticilerinin bilgisi dışında aldığı transfer teklifini, kırmızı-siyahlı yöneticilere iletti. Kulüp idarecilerine Bilic'in menajeri aracılığıyla kendisiyle görüştüğünü söyleyen Tosic, Beşiktaş'ta oynama isteğini de ifade etti.

Başkent temsilcisinin yönetimi ise bunun üzerine Beşiktaş kulübüyle iletişime geçti. Kırmızı-siyahlı yöneticiler, yapılan görüşmelerde siyah-beyazlıların, Sırp futbolcuyu  sakat oyuncularının eksikliğini kapatmak için kiralamak istediğini öğrendi.

Kulüpler arasındaki görüşmeler henüz netlik kazanmazken, Sırp futbolcunun Beşiktaş'a gitme konusunda ısrarlı olduğu ancak Gençlerbirliği yönetiminin de istediği şartlar oluşmadan kesinlikle Tosic'i göndermeyi düşünmediği bildirildi.

"Transfer görüşmeleri böyle olmaz"

Beşiktaş'ın Tosic'i transfer etme girişimiyle Fenerbahçe'nin Jimmy Durmaz'ı kadrosuna katma istediğine yönelik haberler, AA muhabirine değerlendiren Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, "Transfer görüşmeleri böyle olmaz" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve iş adamı olması dolayısıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinin yetkilileriyle sürekli görüştüğünü belirten Cavcav, futbolcuları Dusco Tosic ve Jimmy Durmaz'a ilişkin Gençlerbirliği ya da kendisine resmi bir teklifin gelmediğini söyledi.

Futbolcular üzerinden yapılan transfer girişimlerinin, olayın bütün taraflarına zarar verdiğini vurgulayan Cavcav, şunları kaydetti:

"Kulüplerin telefonu var, faksı var. Kulüp yöneticilerinin benim telefon numarama ulaşmaları da gayet mümkün. Ancak futbolcu ya da menajerler üzerinden transfer çalışmaları yürütülüyor, bu da sıkıntılar yaratıyor. Bunları ciddiye alabilmemiz için, kurumlar gerektiği gibi davranmalı. Önce futbolcuların kulüpleriyle görüşülmeli. Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu futbolcularımızı gerçekten istiyorlarsa, bu yöntemi kullanmalı."

AA

Son Güncelleme: 05.09.2013 08:23
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTosic
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ