Beşiktaş'ta Tosic sesleri

ANKARA



Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, Gençlerbirliği'nin Sırp futbolcusu Dusko Tosic'in ismi gündeme geldi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sol bekte oynayan futbolcuları sakatlık problemi yaşayan Beşiktaş'ın teknik direktörü Slaven Bilic, başkent temsilcisinin defans oyuncusu Tosic'e teklifte bulundu. Tosic, kulüp yöneticilerinin bilgisi dışında aldığı transfer teklifini, kırmızı-siyahlı yöneticilere iletti. Kulüp idarecilerine Bilic'in menajeri aracılığıyla kendisiyle görüştüğünü söyleyen Tosic, Beşiktaş'ta oynama isteğini de ifade etti.



Başkent temsilcisinin yönetimi ise bunun üzerine Beşiktaş kulübüyle iletişime geçti. Kırmızı-siyahlı yöneticiler, yapılan görüşmelerde siyah-beyazlıların, Sırp futbolcuyu sakat oyuncularının eksikliğini kapatmak için kiralamak istediğini öğrendi.



Kulüpler arasındaki görüşmeler henüz netlik kazanmazken, Sırp futbolcunun Beşiktaş'a gitme konusunda ısrarlı olduğu ancak Gençlerbirliği yönetiminin de istediği şartlar oluşmadan kesinlikle Tosic'i göndermeyi düşünmediği bildirildi.



"Transfer görüşmeleri böyle olmaz"



Beşiktaş'ın Tosic'i transfer etme girişimiyle Fenerbahçe'nin Jimmy Durmaz'ı kadrosuna katma istediğine yönelik haberler, AA muhabirine değerlendiren Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, "Transfer görüşmeleri böyle olmaz" dedi.



Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve iş adamı olması dolayısıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinin yetkilileriyle sürekli görüştüğünü belirten Cavcav, futbolcuları Dusco Tosic ve Jimmy Durmaz'a ilişkin Gençlerbirliği ya da kendisine resmi bir teklifin gelmediğini söyledi.



Futbolcular üzerinden yapılan transfer girişimlerinin, olayın bütün taraflarına zarar verdiğini vurgulayan Cavcav, şunları kaydetti:



"Kulüplerin telefonu var, faksı var. Kulüp yöneticilerinin benim telefon numarama ulaşmaları da gayet mümkün. Ancak futbolcu ya da menajerler üzerinden transfer çalışmaları yürütülüyor, bu da sıkıntılar yaratıyor. Bunları ciddiye alabilmemiz için, kurumlar gerektiği gibi davranmalı. Önce futbolcuların kulüpleriyle görüşülmeli. Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu futbolcularımızı gerçekten istiyorlarsa, bu yöntemi kullanmalı."





AA