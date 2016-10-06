Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı futbolcuların, salonda denge, kuvvet ve kondisyon çalışmaları yaptığı belirtildi.
İdmana, sakatlığı bulunan ve tedavisine devam edilen Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra milli takım kamplarındaki Olcay Şahan, Cenk Tosun, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Aras Özbiliz ve Vincent Aboubakar'ın katılmadığı kaydedildi.
AA