Beşiktaş'ta kamp dönemi yoğun geçti

Sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da İstanbul'da başlayan, daha sonra hazırlık maçı için Çin'e giden Beşiktaş, son olarak İspanya'da kamp yaptı.

Hazırlık döneminin ilk bölümünde İstanbul'da günde çift antrenman yapan Beşiktaş, Çin'de Almanya'nın Schalke 04 takımıyla karşı karşıya geldi. Çin seyahatinin ardından 3 gün izin yapan siyah-beyazlılar, 8 günlük İspanya kampında da antrenmanların yanı sıra hazırlık maçları oynadı.

Hazırlık maçlarında kazanamadı

Beşiktaş, sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

İstanbul'da Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard ile 3-3 berabere kalan siyah-beyazlılar, Çin'deki mücadelede Almanya'nın Schalke 04 takımına 3-2 yenildi. İspanya kampındaki ilk maçta Real Valladolid ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Las Palmas'a ise 4-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, bu ülkedeki son hazırlık karşılaşmasında Real Betis ile 1-1 berabere kaldı.

Savunma sıkıntıları

Beşiktaş'ın, hazırlık maçlarında savunmasındaki sıkıntıları göze çarptı.

Son 2 sezonda savunmada başarılı performans ortaya koyan Marcelo Guedes'i Olmypique Lyon'a veren ve Real Madrid'den Pepe gibi önemli bir ismi kadrosuna dahil eden siyah-beyazlı takım, 5 hazırlık maçında 13 gol yedi.

İspanya'da takıma katılan Pepe, sadece Real Betis ile yapılan hazırlık maçında ilk yarıda görev aldı.

İspanyol futbolseverlerin ilgisi

Geçen sezon başında Barcelona'dan Adriano'yu transfer eden ve 2017-2018 öncesinde de Real Madrid'den Pepe'yi kadroya dahil eden Beşiktaş, İspanya'da futbolseverlerin ilgisini çekti.

Siyah-beyazlı takımın antrenmanlarını ve hazırlık maçlarını takip eden İspanyol futbolseverler, özellikle Pepe ve Adriano'ya büyük ilgi gösterdi.

Kampın şanssız ismi Atınç Nukan

İspanya kampında Atınç Nukan'ın sakatlığı siyah-beyazlıları üzdü.

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Atınç, sol diz ön çapraz bağının kopması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak

En etkisiz isimler Boyko, Franco ve Milosevic

Beşiktaş'ta kamp döneminin en etkisiz isimleri, takımdan gönderilmeleri gündemde olan Denys Boyko, Pedro Franco ve Alexander Milosevic oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği bu futbolcular, hazırlık maçlarında dahi şans bulmakta zorlandı. Milosevic; Fortuna Sittard, Real Valladolid ve Las Palmas maçlarında kısa süre görev yaptı. Pedro Franco, sadece Fortuna Sittard maçında oynarken Boyko ise şans bulamadı.

İlk hedef Süper Kupa

İspanya'daki kamp çalışmalarını tamamlayan Beşiktaş'ta ilk hedef Süper Kupa olacak.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in son şampiyonu olarak Türkiye Kupası sahibi Atiker Konyaspor ile 6 Ağustos Pazar günü karşılaşacak.

Kampı tamamladıktan sonra İspanya'dan İstanbul'a dönen Beşiktaş, bir gün izin yaptıktan sonra Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın başlayacak.

Transferler bekleniyor

Beşiktaş'ta özellikle forvet ve stoper mevkisine takviye için arayışlar sürüyor.

Geçen sezon kiralık olarak kadroda bulunan Vincent Aboubakar ile Demba Ba'nın ayrılmasının ardından bu bölgeye yeni isimler arayan siyah-beyazlı ekipte, forvette hazırlık maçlarında Cenk Tosun ve Mustafa Pektemek görev yaptı.

Cenk, sakatlığı nedeniyle İspanya'daki son maçta görev alamadı. Bu bölgedeki oyuncu azlığı nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş, Real Betis karşısında Anderson Talisca'ya ilk yarıda ileri uçta şans verdi.