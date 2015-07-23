Beşiktaş'ta ikinci Q7 dönemi

İSTANBUL - Beşiktaş'ın 2+1 yıllık anlaşma sağladığı Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı formayı ikinci kez giymeye hazırlanıyor.



"Kara Kartallar"da 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında forma giyen Quaresma, 3 sezonun ardından Türkiye'ye döndü.



Kulübün eski başkanı Yıldırım Demirören döneminde transfer edilen Quaresma, ilk transferinde taraftarların büyük sevgisini kazandı. Portekizli oyuncu için BJK İnönü Stadı'nda imza töreni düzenlenirken, törene binlerce taraftar katıldı. Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta kaldığı 2 sezon boyunca siyah-beyazlıların büyük desteğini aldı.



Quaresma, mevcut başkan Fikret Orman ve yönetiminin göreve gelmesinin ardından kendisine önerilen yeni sözleşmeyi kabul etmeyerek takımdan ayrıldı.



Eski takımlarına dönme alışkanlığı



Quaresma, futbol hayatında şimdiye dek 7 farklı takımda forma giydi.



Kariyerine ülkesinin Sporting Lizbon takımında başlayan tecrübeli futbolcu, 2003'te Barcelona'ya geçti. İspanyol ekibinde tutunamayan Quaresma, bir sonraki sezon Porto'ya transfer olurken, 2008'de İtalyan temsilcisi Inter'in kadrosuna dahil oldu. Gezgin bir görüntü ortaya koyan Quaresma'nın bir sezon sonraki durağı İngiltere'nin Chelsea Kulübü oldu. 2009'da Chelsea'den Inter'e dönen Ricardo Quaresma, 2010-2011 sezonunda Beşiktaş forması giymeye başladı. Siyah-beyazlı ekipte 2 sezon oynayan Portekizli oyuncu, 2013'te Al Ahli takımının kadrosunda yer aldı. 2014'te eski kulüplerinden Porto'ya dönen Quaresma, bu takımda 2 sezon oynadı.



Daha önce Porto ve Inter'e ikişer kez transfer olan Ricardo Quaresma, Beşiktaş formasını da ikinci kez giymeye hazırlanıyor.



2 sezonda 18 gol



Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'taki 2 sezonunda resmi maçlarda toplam 18 kez gol sevinci yaşadı.



Süper Lig'de 2 sezonda toplam 46 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 8 kez rakip fileleri havalandırdı. Portekizli oyuncu, 9 Türkiye Kupası'nda 3 gole imza attı.



Demba Ba'dan rekorunu almaya çalışacak



Quaresma, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 18 maça çıkıp, takımına 7 gol kazandırdı.



Beşiktaş'taki ilk sezonu 2010-2011'de 10 Avrupa mücadelesinde 5 gol sevinci yaşayan Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı takımda bir sezonda bu kulvarda en çok gol atan oyuncu unvanını aldı. Ancak Beşiktaş'tan Çin'e transfer olan Demba Ba, geride kalan sezonda 8 gol atarak Quaresma'nın bu rekorunu ele geçirdi. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'taki ikinci döneminde bu rekorunu geri almaya çalışacak.



Ricardo Quaresma, ikinci sezonunda ise sadece 2 gol kaydedebildi.



"Trivela" hareketiyle taraftarları coşturdu



Hücuma dönük kanatlarda görev yapan Quaresma, estetik vuruş tekniğiyle dikkatleri çekti.



Sağ ayağının dışıyla yaptığı "trivela" vuruş tekniğiyle goller atan ve takım arkadaşlarına pozisyonlar hazırlayan Portekizli futbolcu, Beşiktaşlı taraftarları bu tekniğiyle bir kez daha coşturmayı amaçlıyor.



Yeni stada çıkma fırsatı bulacak



Ricardo Quaresma, Beşiktaş ile Vodafone Arena'ya dönme fırsatını da gerçekleştirdiği transferle yakaladı.



Son 2 sezonu stadının yapımı nedeniyle başka statlarda oynamak zorunda kalan siyah-beyazlı takım formasıyla bir süre bu sıkıntıyı yaşayacak Quaresma, Vodafone Arena'nın tamamlanmasının ardından uzun süredir ayrı kaldığı Dolmabahçe'ye dönmüş olacak.



