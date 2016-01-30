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Beşiktaş'ta hedef kupada çeyrek final

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Bucaspor'la çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek

Beşiktaş'ta hedef kupada çeyrek final

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Bucaspor'la çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek

30 Ocak 2016 Cumartesi 11:12
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Beşiktaş'ta hedef kupada çeyrek final
İSTANBUL

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bucaspor'la karşı karşıya gelecek. 

Yeni Buca Stadı'nda saat 17.45'te başlayacak maçta, hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak. 

Türkiye Kupası'nda C Grubu'nu 3 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgiyle 10 puan toplayan ve ikili averajda PTT 1. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon'un önünde ikinci sırada yer alarak son 16 turuna yükselen siyah-beyazlı ekip, Bucaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. 

As futbolcuların forma giymesi bekleniyor 

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Bucaspor karşısında as futbolcularına forma vermesi bekleniyor. 

Türkiye Kupası'ndaki son 2 maçından yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlı ekipte tecrübeli teknik adamın, Ege temsilcisi karşısında hem sürpriz yaşamamak hem de oyuncularının müsabaka eksikliğini kapatmak için as futbolcularını sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

AA

Son Güncelleme: 30.01.2016 10:24
Anahtar Kelimeler:
HedefFinalÖnce Vatan Gazetesi - Beşiktaş
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