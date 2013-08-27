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Beşiktaş'ta gözler Avrupa'ya çevrildi

Beşiktaş,Tromsö ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta gözler Avrupa'ya çevrildi

Beşiktaş,Tromsö ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

27 Ağustos 2013 Salı 16:16
786 Okunma
Beşiktaş'ta gözler Avrupa'ya çevrildi
İSTANBUL

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Tromsö takımıyla oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. 

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Slaven Bilic yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda, Kayseri Erciyesspor maçında oynayan futbolcuların yenileme çalışması gerçekleştirdiği bildirildi. Diğer oyuncuların ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift devreli maç yaptığı aktarıldı.

Holosko, çalışmalara başladı

Yeni sezon öncesinde sakatlanarak fıtık ameliyatı olan Slovak futbolcu Filip Holosko, çalışmalara başladı. 

Yaklaşık 1 ay önce ameliyat edilen Holosko'nun Acıbadem Fulya Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezi’nde yapılan kontroller sonrası verilen programa göre çalışmalara başladığı kaydedildi.

Çalışmaya dünkü maçta sağ dizine darbe aldığı için ödem oluşan Manuel Fernandes ve başına darbe alan Tolga Zengin ile bireysel çalışmalarını sürdüren Ömer Şişmanoğlu ve Uğur Boral'ın katılmadığı belirtildi. Kayseri Erciyesspor maçında sol üst arka adalesine aldığı darbe nedeniyle ağrısı bulunan Gökhan Töre'nin ise sağlık ekibinin yaptığı kontrol sonrası takımla birlikte çalıştığı aktarıldı.

Beşiktaş, Tromsö maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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AA

Son Güncelleme: 27.08.2013 16:16
Anahtar Kelimeler:
UEFAPley-off
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