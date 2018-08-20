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Beşiktaşlı Vida'ya milli davet

Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida, Hırvatistan'ın Portekiz'le özel, İspanya'yla da UEFA Uluslar Ligi'nde yapacağı müsabakaların aday kadrosuna davet edildi.

Beşiktaşlı Vida'ya milli davet

Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida, Hırvatistan'ın Portekiz'le özel, İspanya'yla da UEFA Uluslar Ligi'nde yapacağı müsabakaların aday kadrosuna davet edildi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:17
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Beşiktaşlı Vida'ya milli davet

ZAGREB 

Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, düzenlediği basın toplantısında, İspanya ve Portekiz ile oynayacakları maçların aday kadrosunu duyururken, Beşiktaş'ta forma giyen Vida da açıklanan 25 kişilik listede yer aldı.

Milli takıma veda eden Vedran Corluka, Mario Mandzukic ve Danijel Subasic, kadroda bulunmadı.

Zlatko Dalic, yaptığı açıklamada, "Önümüzde iki önemli karşılaşma var. Hedefimiz Hırvatistan'ı Rusya'daki gibi temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Aday kadroya davet edilen oyuncular şöyle:

Kaleciler: Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Karlo Letica (Club Brugge).

Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Inter), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Matej Mitrovic (Club Brugge), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Antonio Milic (Anderlecht).

Orta Saha: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Chelsea), Milan Badelj (Lazio), Marcelo Brozovic (Inter), Marko Rog (Napoli), Mario Pasalic (Atalanta), Filip Bradaric (Cagliari).

Forvet: Ivan Perisic (Inter), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Marko Pjaca (Fiorentina), Ivan Santini (Anderlecht), Marko Livaja (AEK).

Hırvatistan, 6 Eylül'de Portekiz ile oynayacağı özel maçın ardından, 11 Eylül'de ise UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup müsabakasında İspanya ile karşı karşıya gelecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaşlı VidaMilli Davet
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