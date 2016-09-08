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'Beşiktaş'la Barcelona'nın oyun yapısı aynı'

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Adriano Correia, eski takımı Barcelona ile Beşiktaş'ın oyun yapılarının aynı olduğunu söyledi.

'Beşiktaş'la Barcelona'nın oyun yapısı aynı'

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Adriano Correia, eski takımı Barcelona ile Beşiktaş'ın oyun yapılarının aynı olduğunu söyledi.

08 Eylül 2016 Perşembe 13:42
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'Beşiktaş'la Barcelona'nın oyun yapısı aynı'

 AA muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Adriano Correia, bazı sporseverlerin yaptığı "Beşiktaş, Türkiye'nin Barcelonasıdır" benzetmesine katıldığını belirterek, "Doğru bir benzetme. Bizim önceliğimiz topa sahip olabilmek ve kaybettiğimizde hemen önde basarak topu çabuk kazanabilmek. Antrenmanlarda bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in de sürekli bu konu üzerinde durduğunu dile getirdi. 

"Başarıyı size kimse hediye etmez"

Beşiktaş'ın hedeflerine ulaşması için kişisel olarak üzerine düşen her şeyi yapacağını vurgulayan tecrübeli oyuncu, bütün takımın da ortak bir duygu etrafında bütünleşmesi gerektiğini kaydetti.

Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymiş ve büyük başarılara imza atmış bir oyuncu olarak deneyimlerini paylaşan Adriano, şunları söyledi:

"Hangi takımda olursanız olun hedefleri tutturmak için çok çalışmanız gerekir. Başarıyı kimse size hediye etmez. Takımın mutlaka ortak bir duygu etrafında bütünleşerek bu kimyayı yakalaması gerekir. Bu durum Sevilla'da da Barcelona'da da Beşiktaş'ta da böyledir."  

Beşiktaş'ta bir değişim yaşandığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, bu değişimi eski takımı Sevilla ile ilk UEFA Avrupa Kupası kazandığı döneme benzetti.

Değişimde doğru yaklaşımı yakalamanın önemine dikkati çeken Adriano, "Beşiktaş'ta geçen sezon bu duygu yakalanmış ve takım ortak bir duygu etrafında birleşmiş. Bu sezonun daha zor olacağını ancak ayrıntıların belirleyici olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 

Beşiktaş'ta kulüp yapısının çok güçlü olduğunu dile getiren Adriano Correia, "Dünyanın en iyi takımı Barcelona'dan geldim. Geldikten sonra gördüm ki oyuncunun sahada başarılı olması için kendini önemli, değerli hissetmesi için gereken bütün imkanlar burada da var." diye konuştu. 

Geliş kararında Marcelo etkisi 

Beşiktaş'tan teklif aldıktan sonra geçen sezon Hannover'den transfer edilen vatandaşı Marcelo Guedes ile iletişime geçtiğini söyleyen Brezilyalı sol kanat oyuncusu, "Marcelo bana 'Almanya'da çok disiplinliler. İşler oldukça sert ama inan bana Türkiye'de de işler gayet iyi ilerliyor. Burası gayet güzel bir şehir. Ailen burada çok rahat eder.' dedi. Ülkenin zor bir dönem geçirdiğini, üzücü olayların yaşandığını ancak Türkiye'nin bunların üstesinden gelecek bir ülke olduğunu söyledi. Ben de kesin kararımı verdim." ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda yaşanan olaylara rağmen kendisinin tedirginlik yaşamadan Türkiye'ye geldiğinin altını çizen Adriano, "Ne yazık ki terör bütün dünyayı ilgilendiren ve bütün dünyada krize dönüşmüş bir olgu. Sadece terör de değil açlık da çok büyük bir kriz. Ben aldığım karardan mutluyum. İstanbul'da yaşadığım için mutluyum." diye konuştu.

"Caner Erkin'le sol tarafta efektif bir şekilde oynayacağız"

Beşiktaşlı taraftarların, İsmail Köybaşı'nın ayrılmasının ardından Adriano'nun transferini çok olumlu bulmasını da değerlendiren Brezilyalı futbolcu, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımıza bana değer verdikleri için teşekkür ediyorum. İsmail önemli bir meslektaşım. Burada büyük bir katkı yaptığına inanıyorum. Şimdi Caner Erkin'le aramızda bir rekabet var. Caner çok kaliteli bir oyuncu. Sol tarafta efektif bir şekilde oynayacağımıza inanıyorum. Caner'le hazırlık maçında uyumlu bir şekilde oynadım. Belli ki bu şekilde devam edecek. Bu rekabette de kazanan, takım olacak." 


AA

Son Güncelleme: 08.09.2016 13:51
Anahtar Kelimeler:
BarcelonaAdriano CorreiaFutbolTürkiyeSporBJKBeşiktaş
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