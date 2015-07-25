'Beşiktaş'ın tarihine geçmek istiyorum'

BAD WALTERSDORF



Beşiktaş'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Luiz Rhodolfo, siyah-beyazlı takımın eski Brezilyalı oyuncuları Zago ve Ronaldo gibi kulüp tarihine geçmek istediğini söyledi.



Rhodolfo, Avusturya'da kamp yapan Beşiktaş'ın kaldığı Falkensteiner Otel'de düzenlediği basın toplantısında, geçmiş yıllarda Beşiktaş'ta forma giyen Zago ve Ronaldo'nun kulüp tarihinde önemli bir yer edindiğine dikkati çekerek, "İki mükemmel stoper kulüp tarihine geçmişler. Ben de kulüp tarihine geçmek istiyorum. Bunun için kupalar kaldırmak lazım. Çok iyi kadromuz var. Ben de iyi bir başlangıç yapmak istiyorum" dedi.



Ülkesi Brezilya dışında ilk kez forma giyeceğini hatırlatan Luiz Rhodolfo, "Avrupa futbolunu yakından takip ediyorum. Oynama şeklini beğeniyorum. Avrupa'da daha önce forma giymiş Brezilyalı futbolcularla oynamışlığım var. Hazırlık maçlarında takımı tanımaya çalışacağım. Başarılı olacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ı tanıdığını vurgulayan Brezilyalı oyuncu, transfer sürecinin uzamasıyla ilgili soruyu, "Süreç bir ay sürdü. Biraz uzun oldu. Avrupa'da büyük takımda oynama hayalim vardı. Bu hayalim böylece gerçekleşti" şeklinde yanıtladı.



Futbol stiliyle ilgili bilgi veren Rhodolfo, "1,93 metre boyundayım. Hava toplarım iyidir. Önceden rakibe müdahale etmeye çalışıyorum. Topla basit oynamamız gerekiyor. Hücuma çıkarken mümkün olduğu kadar topu iyi dağıtmaya çalışırım" diye konuştu.



Teknik direktör Şenol Güneş'in savunmayı önde kurmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Rhodolfo, şunları söyledi:



"Gremio'da da bu tarz oynuyorduk. Hocamız Avrupa'da görev almış bir hoca. Gremio'daki stoper arkadaşım da Avrupa'da oynamıştı. Biz de defans çizgisini neredeyse orta sahada kuruyorduk. Alışkın olduğum için zorlanmayacağımı zannediyorum.'

