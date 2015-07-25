Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Beşiktaş'ın tarihine geçmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Luiz Rhodolfo, siyah-beyazlı takımın eski Brezilyalı oyuncuları Zago ve Ronaldo gibi kulüp tarihine geçmek istediğini söyledi.

'Beşiktaş'ın tarihine geçmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Luiz Rhodolfo, siyah-beyazlı takımın eski Brezilyalı oyuncuları Zago ve Ronaldo gibi kulüp tarihine geçmek istediğini söyledi.

25 Temmuz 2015 Cumartesi 16:22
380 Okunma
'Beşiktaş'ın tarihine geçmek istiyorum'

BAD WALTERSDORF

Beşiktaş'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Luiz Rhodolfo, siyah-beyazlı takımın eski Brezilyalı oyuncuları Zago ve Ronaldo gibi kulüp tarihine geçmek istediğini söyledi.

Rhodolfo, Avusturya'da kamp yapan Beşiktaş'ın kaldığı Falkensteiner Otel'de düzenlediği basın toplantısında, geçmiş yıllarda Beşiktaş'ta forma giyen Zago ve Ronaldo'nun kulüp tarihinde önemli bir yer edindiğine dikkati çekerek, "İki mükemmel stoper kulüp tarihine geçmişler. Ben de kulüp tarihine geçmek istiyorum. Bunun için kupalar kaldırmak lazım. Çok iyi kadromuz var. Ben de iyi bir başlangıç yapmak istiyorum" dedi.

Ülkesi Brezilya dışında ilk kez forma giyeceğini hatırlatan Luiz Rhodolfo, "Avrupa futbolunu yakından takip ediyorum. Oynama şeklini beğeniyorum. Avrupa'da daha önce forma giymiş Brezilyalı futbolcularla oynamışlığım var. Hazırlık maçlarında takımı tanımaya çalışacağım. Başarılı olacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ı tanıdığını vurgulayan Brezilyalı oyuncu, transfer sürecinin uzamasıyla ilgili soruyu, "Süreç bir ay sürdü. Biraz uzun oldu. Avrupa'da büyük takımda oynama hayalim vardı. Bu hayalim böylece gerçekleşti" şeklinde yanıtladı.

Futbol stiliyle ilgili bilgi veren Rhodolfo, "1,93 metre boyundayım. Hava toplarım iyidir. Önceden rakibe müdahale etmeye çalışıyorum. Topla basit oynamamız gerekiyor. Hücuma çıkarken mümkün olduğu kadar topu iyi dağıtmaya çalışırım" diye konuştu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in savunmayı önde kurmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Rhodolfo, şunları söyledi:

"Gremio'da da bu tarz oynuyorduk. Hocamız Avrupa'da görev almış bir hoca. Gremio'daki stoper arkadaşım da Avrupa'da oynamıştı. Biz de defans çizgisini neredeyse orta sahada kuruyorduk. Alışkın olduğum için zorlanmayacağımı zannediyorum.'

AA

Son Güncelleme: 25.07.2015 14:59
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaşönce VatanLuiz Rhodolfo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ