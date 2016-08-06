Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos

İSTANBUL

Hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş'ın, Yunan temsilcisi Olympiakos ile Vodafone Arena'da oynayacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında şu ana kadar 4 hazırlık maçı yaptı. Avusturya kampında oynadığı maçlarda Suudi Arabistan'ın El Hilal ekibiyle 1-1 berabere kalan Beşiktaş, İspanyol temsilcisi Eibar'ı 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın Almanya'nın Hoffenheim takımı ile yaptığı karşılaşma ise yoğun yağış nedeniyle skor 0-0 iken, hakem tarafından 53. dakikada tatil edildi.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul'da Spor Toto 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Beylerbeyi ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.

84 gün sonra Vodafone Arena'da

Beşiktaş, Vodafone Arena'da 84 gün aradan sonra taraftarlarının karşısına çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Arena'daki son maçını geride kalan Spor Toto Süper Lig sezonun 33. haftasında, 15 Mayıs'ta Osmanlıspor ile oynamıştı.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan etmişti.