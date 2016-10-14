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Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.

14 Ekim 2016 Cuma 10:39
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Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor

 Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak.

Geride kalan 6 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un durumu belirsizliğini koruyor. Yapılan son antrenmanda takımdan ayrı olarak bireysel çalışan genç futbolcu ile ilgili son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek. Siyah-beyazlılar, yapacağı son çalışmanın ardından akşam saatlerinde Kayseri'ye giderek kampa girecek.

Süper Lig'de 41. randevu

Beşiktaş ile Kayserispor arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 40 maçta Beşiktaş 23, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 4 maçı kazanan siyah-beyazlıların toplam 62 golüne, sarı-kırmızılılar 39 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Beşiktaş, Kayseri'de 2-1, İstanbul'da da 4-0'lık sonuçlarla kazandı.

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında 2 farkla üstünlüğü bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 14.10.2016 10:40
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSpor Toto Süper LigGalatasarayDerbiMaçRicardo QuaresmaAkhisar Belediyespor
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