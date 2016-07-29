Beşiktaş'ın rakibi Eibar

Avusturya'da kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu ülkedeki üçüncü hazırlık maçını yarın yapacak.

Siyah-beyazlı takım, üçüncü hazırlık maçında yarın İspanya'nın Eibar takımıyla TSİ 17.00'de karşılaşacak. İki takım arasındaki mücadele, Steinbergstadion Leogang'da oynanacak.

Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Suudi Arabistan temsilcisi El Hilal ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın, Almanya ekibi Hoffenheim ile yaptığı ikinci karşılaşma ise yoğun yağmur nedeniyle 53. dakikada tatil edilmişti.

Bu arada Beşiktaş, 4. hazırlık mücadelesini 7 Ağustos Pazar günü Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla Vodafone Arena'da oynayacak.