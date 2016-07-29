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Beşiktaş'ın rakibi Eibar

Avusturya'da kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu ülkedeki üçüncü hazırlık maçını yarın yapacak.

Beşiktaş'ın rakibi Eibar

Avusturya'da kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu ülkedeki üçüncü hazırlık maçını yarın yapacak.

29 Temmuz 2016 Cuma 12:16
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Beşiktaş'ın rakibi Eibar

 Avusturya'da kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu ülkedeki üçüncü hazırlık maçını yarın yapacak.

Siyah-beyazlı takım, üçüncü hazırlık maçında yarın İspanya'nın Eibar takımıyla TSİ 17.00'de karşılaşacak. İki takım arasındaki mücadele, Steinbergstadion Leogang'da oynanacak.

Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Suudi Arabistan temsilcisi El Hilal ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın, Almanya ekibi Hoffenheim ile yaptığı ikinci karşılaşma ise yoğun yağmur nedeniyle 53. dakikada tatil edilmişti.

Bu arada Beşiktaş, 4. hazırlık mücadelesini 7 Ağustos Pazar günü Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla Vodafone Arena'da oynayacak.

AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 12:17
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBJKSporTürkiyeFutbol
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