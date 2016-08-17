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Beşiktaş'ın ligdeki seyir defteri

Siyah-beyazlılar, 58 sezonda yaptığı 1906 maçta, 1024 galibiyet, 529 beraberlik ve 353 yenilgi aldı, 3062 gol atıp kalesinde 1592 gol gördü.

Beşiktaş'ın ligdeki seyir defteri

Siyah-beyazlılar, 58 sezonda yaptığı 1906 maçta, 1024 galibiyet, 529 beraberlik ve 353 yenilgi aldı, 3062 gol atıp kalesinde 1592 gol gördü.

17 Ağustos 2016 Çarşamba 14:04
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Beşiktaş'ın ligdeki seyir defteri

 Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonuna 20 Ağustos Cumartesi günü evinde Alanyaspor maçıyla başlayacak son şampiyon Beşiktaş, lig tarihinde 59. sezonuna giriyor.

Siyah-beyazlılar, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray gibi tüm sezonlarda yer alırken, 14 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Ligdeki en kötü derecesi 11'incilik olan Beşiktaş, en farklı skorlu galibiyetini 10-0'la Adana Demirspor karşısında aldı, en farklı skorlu yenilgiyi ise 5-0'la Bursaspor karşısında yaşadı.

En iyi derecesi: Şampiyon (14 kez). 1959-1960, 1965-1966, 1966-1967, 1981-1982, 1985-1986, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2008-2009, 2015-2016 

Bu arada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002'de yaptığı toplantısında, Beşiktaş Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini yerinde ve haklı görerek, 1959'da başlayan Birinci Lig öncesi bu 2 şampiyonluğun Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesini karara bağlamıştı.

En kötü derecesi: 11. (2 kez): 1975-1976, 1979-1980 

En çok kazandığı sezon: 1959-1960 (38 maçta 29 galibiyet)

En az kazandığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 5 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 17 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1995-1996 (34 maçta 3 beraberlik)

En az yenildiği sezon: 1991-1992 (30 maçta namağlup)

En çok yenildiği sezon: 1997-1998 (34 maçta 12 yenilgi), 2011-2012 (40 maçta 12 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1996-1997 (34 maçta 88 gol)

En az gol attığı sezon: 1972-1973 (30 maçta 14 gol)

En az gol yediği sezon: 1959-1960 (38 maçta 15 gol), 1966-1967 (32 maçta 15 gol)

En çok gol yediği sezon: 2012-2013 (34 maçta 49 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 Bursaspor (1980-1981)

En gollü maçı: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990), 8-2 Altay (1994-1995), 7-3 Göztepe (2002-2003)

En iyi gol averajı: 1996-1997 (artı 62) (88-26)

En kötü gol averajı: 1975-1976 (eksi 7) (25-32)

En çok oynayan futbolcusu: Rıza Çalımbay (494 maç)

En çok gol atan futbolcusu: Feyyaz Uçar (170) 

Not: Değerlendirmeye, iki aşamalı olarak oynanan 1959 ve 1962-1963 sezonları dahil edilmemiştir. 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2016 14:05
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigBeşiktaşKonyasporFenerbahçeAntalyaspor
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