'Beşiktaşın güçlenmesi için yatırım lazım'

BURSA - Bursa'da bir otelde Marmara bölgesinde faaliyet gösteren Yirmi Yedi Beşiktaş Derneği'nin başkan ve yönetim kurulu üyelerine verdiği iftarda konuşan Fikret Orman, Beşiktaş'ı sıkıntılarıyla devraldığını söyledi.

Orman, şöyle devam etti:

"Beşiktaş çok acıklı bir durumdaydı. Bir şeyi yıkmak çok kolay, yapmak çok zor bir şeydir. Yaparken de Beşiktaş başkanının inanılmaz performans göstermesi lazım. Bu performansı sadece icra makamında olarak düşünmeyin. Camiayı toplamak için sizlerle de beraber olmak lazım. Bütün taraftarlarımızla beraber olmak lazım. Onları kucaklamak lazım. İnsanların içinde olmak lazım. Beraber Beşiktaş çizgisinin ne olduğunun bütün Beşiktaşlılara ve spor kamuoyuna anlatılması lazım. Çok eskiden beri gelen bir Beşiktaş kongre üyesi olarak, bu sene 31'inci senemdeyim ve Allah rahmet eylesin babamdan dolayı da doğduğum günden bu yana Beşiktaş Kulübü'nün içinde oldum. Hepinizi yakından tanıdığım için de her şeyi çok hazmederek Beşiktaş'ın başına geldim. Bu süreçte herkes kısa sürede çok iyi şeyler yapılmasını bekliyor. Ama her şey bir anda olmuyor."

Orman, Beşiktaş'ın güçlü bir hale gelebilmesi için yatırım yaparak mali durumunu düzeltmesi gerektiğini kaydetti.

Yatırım yapmak için paraya ihtiyaç duyulduğunu belirten Orman, şöyle konuştu:

"Rakiplerimize baktığımız zaman iki rakibimizin geliri bizim yaklaşık iki mislimiz. Biz 180 milyon dolar bütçeyle yönetilirken, onlar 200-240 milyon bütçeyle yönetiliyor. Onlar ise yatırımlarını tamamlamışlar. Bizim yatırımlarımızı tekrar yapmamız gerekiyor. Tüm Beşiktaşlıların ve kamuoyunun bildiği gibi Türkiye'deki bir spor kulübünün yaptığı en büyük yatırımın artık sonuna doğru geliyoruz. Vodafone Arena hepimizin, tüm insanların gururu olan bir eserdir. Allah nasip ederse yeni başlayacak sezonumuzda belki ilk maçlarımızda olmayacak ama en kısa sürede Vodafone Arena'da hep beraber güzel günler göreceğiz.

Tekrar aynı fotoğrafa döndüğümüz zaman borcumuz yüksek, gelirimiz az, kontratlı giderlerimiz fazla ve yatırım yapmamız lazım. Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. Camiamızı toparlamamız gerekiyordu. Beşiktaş inanılmaz bir camiadır. Helal paralarla yapılanmış bir camiadır. Hep söylediğimiz gibi 'Şerefinle oyna, hakkında kazan'ı ilke edinmiş bir camiadır. Bizim hiçbir şekilde haramla işimiz olmamıştır. Hep helal paralar kazandık, hep helal paralar harcadık. Onun için de Beşiktaş Kulübü o noktadan birden gökdelen haline tekrar geldi. Bunun en önemli sebebi Allah'ın yardımı, bütün Beşiktaşlıların birbirine kenetlenmesi ve Beşiktaşlılık duruşuyla ortaya konmuştur."

"Gece gündüz çalışarak iyi transferler yapmak istiyoruz"

"Ben ve arkadaşlarım gece gündüz çalışarak iyi transferler yapmak istiyoruz. Paramızı iyi harcayabilmek ve paraların artık sokağa atılmayacak bir durumda olabilmesi için oyuncu izlemesinden bütün detayına kadar uğraşıyoruz" diyen Orman, transferler konusunda yönetim olarak acele etmediklerini söyledi.

Yapılması planlanan projeye de değinen Orman, şunları kaydetti:

"İzinlerine başladık. İzinler bitince duyacaksınız. Vodafone Arena bittikten sonra Türkiye'nin en büyük spor kompleksini yapacağız. Bütün salon sporlarımızı ve branşlarımızı toplayacağımız bir salon yapacağız. Bütün bunlar emekle oluyor. 8 Ağustos'ta Divan Kurulu Toplantısında herkes görecek. 8 Ağustos itibarıyla Beşiktaş'ın borcunu 100 milyon dolar aşağı indirdiğimizi görecekler. Bunlar böyle kendiliğinden olmuyor. Bu kadar emek sarf edilirken sadece bir iktidar savaşı için ne söylendiğini kimsenin anlamadığı durumlarla karşı karşıya kaldık ve üzüldüm. Ama mücadeleye devam. 'Yılmak yok, yola devam' diyeceğiz."