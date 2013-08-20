Beşiktaş'ın CAS'daki duruşması başladı

LOZAN



Siyah-beyazlı kulübün, UEFA Disiplin Kurulu'nun şike iddialarıyla ilgili verdiği tedbir amaçlı bir yıl Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itiraz, bugün İsviçre'nin Lozan şehrindeki CAS'ta görüşülüyor.



Duruşmalı toplantıya Beşiktaş adına yönetici Melih Sami Esen ve yabancı avukatlar katılıyor. Mahkeme, duruşmanın sabahki oturumunda kulübün savunmasını dinleyecek.



Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda ise tanıklar eski yöneticilerden Serdal Adalı, eski teknik direktör Tayfur Havutçu, kulüp çalışanı Ahmet Ateş ile uzman tanıklar eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Oğuz Atalay, Yrd. Doç. Dr. Burak Oder ve Mertay Kugay dinlenecek.



TFF Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ise video konferans ile yine tanık olarak duruşmaya katılacak.



CAS'ın Beşiktaş ile ilgili kararını 30 Ağustos'ta açıklaması bekleniyor.





AA