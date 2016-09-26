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'Beşiktaş'ı iyi temsil etmek istiyoruz'

Beşiktaş 21 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Sülün Dinamo Kiev maçı hakkında, "Bizim için önemli bir maç. Beşiktaş'ı iyi temsil etmek istiyoruz." dedi.

'Beşiktaş'ı iyi temsil etmek istiyoruz'

Beşiktaş 21 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Sülün Dinamo Kiev maçı hakkında, "Bizim için önemli bir maç. Beşiktaş'ı iyi temsil etmek istiyoruz." dedi.

26 Eylül 2016 Pazartesi 13:16
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'Beşiktaş'ı iyi temsil etmek istiyoruz'

 Beşiktaş 21 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Yasin Sülün, 28 Eylül Çarşamba günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla oynayacakları maçtan iyi bir skorla ayrılmak istediklerini söyledi.

Yasin Sülün, siyah-beyazlı kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, UEFA Gençler Ligi'nin 2. haftasında oynayacakları Dinamo Kiev maçıyla ilgili, "Zor maç olacak. İnşallah kendi sahamızdan iyi bir skorla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sülün, Ukrayna temsilcisi karşısında önlemlerini alacaklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Önlemlerimizi alacağız ve elimizden geleni yapacağız. İlk maçımızda deplasmanda Benfica ile berabere kaldık. Bizim için önemli bir maç. Beşiktaş'a yakışır bir şekilde mücadele edip gruptan çıkmak istiyoruz. Beşiktaş'ı iyi temsil etmek istiyoruz."

AA

Son Güncelleme: 26.09.2016 13:17
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşYasin SülünDinamo KievMaçUEFA Gençler LigiBJK
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