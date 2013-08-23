Beşiktaş'a Tromsö şoku

TROMSÖ



Beşiktaş, Norveç temsilcisi Tromsö ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının ilk yarısını Almeida'nın golüyle 1-0 önde tamamladı.



Karşılaşmanın ilk dakikalarında baskı yapan rakibi karşısında kontrollü oynayan Beşiktaş, geliştirdiği ani ataklarla rakip kalede gol aradı. Maçın henüz 9. dakikasında Almeida ile öne geçen siyah-beyazlılar, kalan dakikalarda kontrollü oyununu sürdürdü ve devreyi 1-0 önde kapadı.



Tromsö ise ilk yarıda Beşiktaş karşısında gol bulmaya çalıştıysa da bunda başarılı olamadı. Özellikle sağ kanadı kullanarak Beşiktaş kalesine yüklenen Norveç temsilcisi, ilk 45 dakikada önemli bir gol pozisyonu üretemedi.



9. dakikada Dentinho'nun pasına hareketlenen Fernandes'in sağdan ortasında savunmanın ıska geçtiği topla ceza alanı içinde buluşan Almeida, meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla ağlara göndererek, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.



16. dakikada Ersan'ın soldan ortasında ceza alanı içinde topa iyi yükselen Almeida'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



24. dakikada Fernandes'in ceza yayı üzerinden şutunda top üstten auta çıktı.



26. dakikada Bendiksen'in sağdan kullandığı korner atışında, Fojut'un ceza alanı içinden kafa vuruşunda kaleci Tolga Zengin yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.



35. dakikada Andersen'in sağdan ortasında kaleci Tolga, rakip forvet oyuncularından önce davranarak topu kontrol etti.



43. dakikada Fojut'un hatalı geri pasında topu kapan Almeida, ceza sahasını terk eden kaleci Shalman'aın yanından topu ağlara göndermeye çalıştı. Almeida'nın vuruşunda, kaleci yatarak ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



45. dakikada Fernandes'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Shalman, topu güçlükle kornere çeldi ve karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde bitirdi.



Karşılaşmanın ikinci yarısına Beşiktaş kötü başladı. Rakibin baskısı karşısında savunmada zor anlar yaşayan siyah beyazlılar, 48. dakikada kalelerinde penaltıdan beraberlik golünü gördü. Escude'nin yaptığı büyük hatada 68. dakikada 2-1 yenik duruma düşen Beşiktaş'ta futbolcular alışık olmadıkları sentetik çim üzerinde oyun kurmakta zorlandı. Siyah beyazlılar, sahadan 2-1 yenik ayrılıp tur umutlarını ikinci maça bıraktı.



İkinci yarıya etkili başlayan Tromsö, rakip alanda baskı kurarak Beşiktaş savunmasını hataya zorladı. Bu yarıda 2 gol bulan Norveç ekibi, sahadan 2-1 galip ayrılıp rövanş öncesi avantaj elde etti.



47. dakikada sağdan ceza alanına giren Ciss, Ersan ile girdiği ikili mücadelede kendini yerde buldu. Hakem Kelly, pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi.



48. dakikada penaltı atışını kullanan Bendiksen, meşin yuvarlağı filelere göndererek durumu 1-1'e getirdi.



52. dakikada Johansen'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Tolga yatarak topu kontrol etti.



58. dakikada Dentinho'nun ceza yayı önünden sert şutunda top kaleci Sahlman'da kaldı.



68. dakikada son adam Escude'nin büyük hatasında topu kapan Pritchard, ceza alanına kadar geldikten sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve Tromsö'yü 2-1 öne geçirdi.



78. dakikada Serdar Kurtuluş'un ceza alanı dışından sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.



83. dakikada Fernandes'in kullandığı serbest atışta Ersan'ın ceza alanında yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Shalman topu yumrukladı. Tromsö ceza alanında oluşan karambolde bu kez Hutchinson'un şutunda top kalecide kaldı.



Son dakikalarda tarafların çabası sonucu değiştirmeye yetmedi ve Tromsö, Beşiktaş karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Tur umutlarını İstanbul'a kaldı



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Norveç temsilcisi Tromsö'ye 2-1 mağlup olarak, tur umutlarını İstanbul'daki rövanş mücadelesine bıraktı.



Alfheim Stadı'ndaki karşılaşmada Almeida'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda ise kötü bir performans ortaya koyup 2 gol birden yedi ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.



"Kara Kartallar", 29 Ağustos Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak rövanş maçında rakibini 1-0 yenmesi durumunda turu geçecek ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya hak kazanacak.



Norveç'te yine galip gelemedi



Avrupa kupaları tarihinde Norveç takımları karşısında galip gelemeyen Beşiktaş, bu geleneğini Tromsö deplasmanında da sürdürdü.



Daha önce 1995-96 sezonunda deplasmanda Rosenborg'a 3-0, 1998-99 sezonunda Valeranga'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, 2004-05 sezonunda ise Bodo Glimt ile 1-1 berabere kalmıştı.



Norveç takımlarıyla 7. kez karşılaşan "Kara Kartallar", 3. yenilgisini aldı. Beşiktaş, diğer 4 maçın 2'sini kazanıp, 2'sinde ise berabere kalmıştı.



Tromsö, Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da yendi



Tromsö, evinde Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da yenme başarısı gösterdi.



UEFA Kupası'nda 2005-2006 sezonunda Galatasaray ile eşleşen Norveç temsilcisi, Tromsö'deki ilk maçı 1-0 kazanmış, rövanşta da 1-1 berabere kalarak, Avrupa kupalarında tarihinin en önemli başarısına imza atmıştı.



Almeida siftah yaptı



Maçın 9. dakikasında takımını öne geçiren Almeida, bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü attı.



Trabzonspor ile oynanan Spor Toto Süper Lig maçında sonradan oyuna girip, gol atmayı başaramayan Almeida, bu sezonki ilk resmi golüne Tromsö karşılaşmasında imza atmış oldu.



Siyah-beyazlıların yeni transferi Michael Eneramo ise ikinci yarının son dakikalarında oyuna girerek, ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş forması giydi.



Performans tatmin etmedi



Beşiktaş Teknik direktörü Slaven Bilic, Tromsö ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında memnun edici bir performans ortaya koyamadıklarını söyledi.



Bilic, 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası katıldığı basın toplantısında, Tromsö'yü galibiyeti nedeniyle tebrik ederek, "Rakibimiz ikinci yarıda gösterdiği gayretle maçı kazanmayı hak etti. İlk yarıyı önde kapadık. Devre arasında yaptığımız konuşmalarda, 'maçı önde götürüyoruz ama tempoyu yükseltmeliyiz, agresif olmalıyız' dedim. Ancak bunları gerçekleştiremedik" ifadesini kullandı.



İki talihsiz gol yediklerini belirten Bilic, "Goller tamamen bizim hatalarımızdan kaynaklandı. İstanbul'da bizi büyük bir görev bekliyor, bu turu mutlaka atlamamız gerekiyor. Turu geçmek için büyük bir şansımız var. İstanbul'da daha iyi oynayarak tur atlayan taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.



Hırvat teknik adam, sahanın zeminin sentetik olmasının oyunlarını etkileyip, etkilemediği sorusuna şöyle yanıt verdi:



"Bu akşam en kolayı sahadan bahsedip bahane üretmek olur. Bunu yapmamalıyız. Rakibimiz bu sahaya alışık, bizi etkilemiş olabilir. Bu da yüzde 5 veya 10'dur. Zeminden dolayı kaybettik demek doğru olmaz. Yeteri kadar iyi oynamadık, rakibin gösterdiği şevki gösteremedik."



Christensen:"Türk takımlarını yenmeyi seviyoruz"



Tromsö Teknik Direktörü Agnar Christensen ise Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da yenmeleriyle ilgili bir soruya, "Türk takımlarına karşı iyi oynuyoruz ve onları yenmeyi seviyoruz" yanıtını verdi.



Christensen, karşılaşmada Beşiktaş'tan daha fazla koştuklarını ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi.



Norveçli teknik adam, İstanbul'da kendilerini zor bir maçın beklediğini bildiklerini, rövanşta da ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.











AA