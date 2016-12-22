UEFA Şampiyonlar Ligi

B Grubu son maçında deplasmanda Ukrayna'nın

Dinamo Kiev

takımına 6-0 yenilen

Beşiktaş

, İstanbul'a döndü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılan maçı farklı kaybeden siyah-beyazlı ekip, sabaha karşı Atatürk Havalimanı'na geldi. Beşiktaşlı taraftarlar, karşıladıkları takımlarına tezahüratlarla destek ve moral verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Beşiktaş, zirve mücadelesi verdiği Spor Toto Süper Lig'de 10 Aralık Cumartesi günü Vodafone Arena'da Bursaspor'u konuk edecek.

AA