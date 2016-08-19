Beşiktaş'a PFDK şoku

Antalyaspor Kulübünün, oyuncusu Samuel Eto'o'yla izinsiz transfer görüşmesi yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı şikayet, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) intikal etti.

TFF Hukuk Kurulundan yapılan açıklamada, kulübünün yazılı izni olmadan bir futbolcuyla transfer görüşmesi yapılması gerekçesiyle, Beşiktaş Kulübü, başkan Fikret Orman ve ikinci başkan Ahmet Nur Çebi'nin PFDK'ya sevk edildikleri belirtildi.

Ayrıca, Antalyasporlu oyuncu Samuel Eto'o'nun da yine sözleşmesi devam ederken kulübünün yazılı izni olmadan diğer bir kulüple transfer görüşmesinde bulunması gerekçesiyle PFDK'ya gönderildiği aktarıldı.