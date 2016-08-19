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Beşiktaş'a PFDK şoku

TFF Hukuk Kurulu, izinsiz transfer görüşmesi gerekçesiyle, Beşiktaş Kulübü, başkan Fikret Orman, ikinci başkan Ahmet Nur Çebi ve Antalyasporlu futbolcu Eto'o'yu PFDK'ya sevk etti.

Beşiktaş'a PFDK şoku

TFF Hukuk Kurulu, izinsiz transfer görüşmesi gerekçesiyle, Beşiktaş Kulübü, başkan Fikret Orman, ikinci başkan Ahmet Nur Çebi ve Antalyasporlu futbolcu Eto'o'yu PFDK'ya sevk etti.

19 Ağustos 2016 Cuma 16:11
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Beşiktaş'a PFDK şoku

 Antalyaspor Kulübünün, oyuncusu Samuel Eto'o'yla izinsiz transfer görüşmesi yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı şikayet, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) intikal etti.

TFF Hukuk Kurulundan yapılan açıklamada, kulübünün yazılı izni olmadan bir futbolcuyla transfer görüşmesi yapılması gerekçesiyle, Beşiktaş Kulübü, başkan Fikret Orman ve ikinci başkan Ahmet Nur Çebi'nin PFDK'ya sevk edildikleri belirtildi.

Ayrıca, Antalyasporlu oyuncu Samuel Eto'o'nun da yine sözleşmesi devam ederken kulübünün yazılı izni olmadan diğer bir kulüple transfer görüşmesinde bulunması gerekçesiyle PFDK'ya gönderildiği aktarıldı.

AA

Son Güncelleme: 19.08.2016 16:12
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor KulübüSamuel EtoTFFBeşiktaşPFDK
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