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'Beşiktaş'a 4 ay için gelmedim'

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, siyah-beyazlı kulüple 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını hatırlatarak, "Beşiktaş'a 4 ay için gelmedim" dedi.

'Beşiktaş'a 4 ay için gelmedim'

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, siyah-beyazlı kulüple 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını hatırlatarak, "Beşiktaş'a 4 ay için gelmedim" dedi.

15 Temmuz 2015 Çarşamba 11:27
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'Beşiktaş'a 4 ay için gelmedim'
MARIENFELD - Tolgay Arslan, siyah-beyazlı ekibin Almanya'nın Harsewinkel kentindeki Marienfeld kasabasında yaptığı kampta, AA muhabirinin sorularını cevaplandırdı.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonun sonunda menajeriyle konuştuğunu ve kendisine transfer teklifinde bulunan hiçbir takımla görüşmek istemediğini söylediğini kaydeden siyah-beyazlı futbolcu, "Beşiktaş'a 4,5 yıllık imza attım ve sadece 4 aydır bu takımda oynuyorum. Buraya 4 ay için gelmedim. Benim Beşiktaş'taki yolum bitmedi" şeklinde konuştu.

Genç futbolcu, Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu dile getirerek, "Daha önce böyle güzel bir aile görmedim. Bu takımda olmak beni gururlandırıyor. Benim için şu anda önemli olan tek şey, Beşiktaş. Kulübümle büyük başarılara ulaşmak istiyorum. Bu kulüp, çok daha iyi yerleri hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum. Başkanımız veya hocamız, gitmemi istemediği sürece bu yolda ilerlemek istiyorum. Bu kulüpte çok mutluyum" diye konuştu.

"Babamın Türkçesi çok iyi değil"

Tolgay Arslan, babasının yaptığı ve basında yer alan "Tolgay yanlış yaptı. Tercihi iddialı bir Avrupa kulübü olmalıydı" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Beşiktaş, Avrupa'daki birçok kulüpten daha büyük bir kulüp. Babam senelerdir Almanya'da yaşıyor ve Türkçesi çok iyi değil. Kendisiyle konuştum, onu demek istemediğini söyledi. Sonuçta babam olduğu için düşüncelerini açıklayabilir, ama kariyerimle ilgili kararları hep kendim veriyorum. Futbolu oynayan benim. Benim, eşimin ve çocuğumun mutlu olması gerekiyor. Onlar da ben de çok mutluyuz. Beşiktaş'taki kariyerim daha yeni başladı. İnşallah hep beraber daha iyi yerlere geliriz."

Siyah-beyazlı ekibe transfer sürecinin sıkıntılı geçtiğini anlatan Tolgay Arslan, "Beşiktaş'a söz vermiştim ve sonuna kadar da o sözümün arkasında durdum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Eşim de ailem de çok mutlu. Güzel bir aileye geldim. O da beni gururlandırıyor" şeklinde görüş bildirdi.

"Şenol Güneş çok iyi bir insan"

Tolgay Arslan, yeni teknik direktörleri Şenol Güneş'le ilgili görüşlerini de açıkladı.

Şenol Güneş'in çok büyük bir teknik direktör olduğunu aktaran Tolgay Arslan, "Çok iyi bir insan, dürüst. Bize takım olgusunu yakalatmaya çalışıyor. Bizi çok çalıştırıyor, bu çok önemli. Ofansif futbol oynatmayı hedefliyor, hücum futbolunu aşılıyor. İnşallah bu, bizim için iyi olur" değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ta oynadığı mevkiden memnun olup olmadığı sorusu üzerine Tolgay Arslan, şöyle konuştu:

"Beşiktaş'ta oynadığım mevkiden çok memnunum. Ön liberonun yanı sıra forvetin arkasında oynayabiliyorum. Altyapıda forvetin arkasında 10 numara oynadım. Son 5 yıl Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sadece ön libero oynadım. Mevkim orta saha ama oyunu ben kurmak istiyorum. Oyunu ben başlatmak istiyorum. Takımıma bu şekilde daha katkı sağlayacağımı düşünüyorum."

"Quaresma, büyük bir yıldız"

Tolgay Arslan, Beşiktaş'a transferi gündemde olan Ricardo Quaresma'yı tanıdığını kaydederek, "Quaresma'nın transferi bizim için iyi olur. Çok iyi bir oyuncu, büyük bir yıldız. Taraftar da çok seviyor. O pozisyonda oynayan takım arkadaşlarımız var ama Quaresma'nın da transfer edilmesi bize büyük yarar getirir" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 15.07.2015 10:10
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaşönce Vatan4 AyTolagay Arslan
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