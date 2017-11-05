BEŞİKTAŞ ZOR ENGELİ KOLAY AŞTI

İZMİR Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Göztep ile karşılaşan Beşiktaş, attığı 3 golle 3 puanı aldı. Karşılaşmanın ilk dakikasında sol çaprazda topla buluşan Tayfur Bingöl'ün sert vuruşunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağı kornere çeldi. 3. dakikada Ghilas'ın sol kanattan yaptığı ortada Gouffran'ın indirdiği topla buluşan Castro'nun sert şutunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 7. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Babel'in yaptığı ortada penaltı noktasının gerisinde topa iyi yükselen Talisca'nın etkili kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1. 16. dakikada Talisca'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda top yandan auta çıktı. 27. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içindeki Pepe'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti. 37. dakikada sol çaprazda topla buluşan Gouffran'ın sert şutunda, kaleci Fabricio'nun da dokunduğu top direğe çarpıp kornere gitti. Müsabakanın ilk devresini Beşiktaş 1-0 önde bitirdi.