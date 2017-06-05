Beşiktaş zirveyi yine kaptırmadı

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, ligde tarihi başarılara imza atarken, Avrupa'da önemli sonuçlar elde etti.

Beşiktaş, sezon içindeki en önemli başarıyı Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak elde etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde kalan siyah-beyazlı takım, Avrupa'da önemli başarıların eşiğinde kaldı.

Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun ardından ligde 2016-2017'de zirveyi rakiplerine kaptırmadı.

Ligde unvanların sahibi oldu

Beşiktaş, şampiyon olduğu sezonda çeşitli kategorilerde unvanları elde etti.

Ligde 77 puan toplayarak zirvede yer alan siyah-beyazlılar, sezonun en çok maç kazanan takımı oldu. Rakiplerine 23 kez üstünlük kuran ve 8 karşılaşmada berabere kalan Beşiktaş, sadece 3 maçı mağlubiyetle tamamladı.

Rakip filelere 73 gol atan siyah-beyazlılar, ligin en golcü takımı unvanına ulaştı. Kalesinde 30 gol gören Beşiktaş, sezonu 28 golle kapatan Medipol Başakşehir'in ardından savunmada ikinci sırada yer aldı.

Beşiktaş, ligde iç sahada 13 galibiyetle en çok kazanan takım ve en çok puan toplayan takım olurken, 44 golle iç sahada en golcü ekip unvanını da yakaladı. Siyah-beyazlı takım, deplasman performansında da Fenerbahçe ile ligin iyi takımı olarak öne çıktı.

Üst üste ikinci şampiyonluk

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda mutlu sona ulaşarak üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan siyah-beyazlılar, bu sezon da kupayı müzesine götürdü. Ligde üst üste şampiyonlukları son olarak 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992'de yaşayan Beşiktaş, 24 sezon sonra aynı başarıyı gösterdi.

3. yıldızı taktı

Siyah-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonunda mutlu sona ulaşarak tarihinde 15. şampiyonluğuna ulaştı.

Beşiktaş'ın, 1959'da başlayan Süper Lig'de 12 şampiyonluğu bulunuyor. Ancak Beşiktaş'ın, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların kupa sayısı 14 olarak tescillenmişti. Beşiktaş, bu sezon 15. şampiyonluğunu elde ederek formasına 3. yıldızı aldı.

Güneş ve Orman tarihe geçti

Beşiktaş'ı üst üste ikinci kez şampiyon yapan teknik direktör Şenol Güneş, kulüpte de ilklere imza attı.

Siyah-beyazlı takımı üst üste şampiyon yapan ilk yerli çalıştırıcı olan Güneş, Beşiktaş ile bu sevinci en fazla yaşayan teknik adam unvanını da elde etti. Daha önce formasına iki yıldızı yabancı teknik adamlar döneminde takan siyah-beyazlı ekip, ilk kez bir yerli teknik adam yönetiminde bunu başardı.

Şenol Güneş, bu sezon da takımı şampiyonluğa taşıyarak ilk kez Beşiktaş'ın üst üste iki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını sağladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da bu sezonki başarıyla tarihe geçen isim oldu. Orman, kulüp tarihinde üst üste şampiyonluk yaşayan ikinci başkan oldu. Beşiktaş'ta daha önce Süleyman Seba, başkan olarak takımın üst üste şampiyonluk sevincini yaşamıştı.

Avrupa'da tarih yazma fırsatını kullanamadı

Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da iki farklı kulvarda mücadele etti. Sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ancak grupta 3. olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan siyah-beyazlılar, her iki kulvarda tarihin eşiğinde kaldı.

Geçen sezonunun şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'nde yer alma hakkı elde eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda tarihinin en önemli başarısına imza atma fırsatını gruptaki son maçta kaybetti. Grupta ilk 5 maçta rakiplerine mağlup olmayan, bir galibiyet ve 4 beraberlikle son hafta maçına üst tura çıkma iddiasıyla çıkan Beşiktaş, istediğini alamadı. Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine son haftada konuk olan siyah-beyazlılar, Andreas Beck ile Vincent Aboubakar'ın kırmızı kart gördüğü karşılaşmayı 6-0 mağlup tamamladı. Bu organizasyonda en yüksek puanını 2003-2004 sezonunda alan Beşiktaş, Güneş yönetiminde yine aynı puana ulaştı ancak ilk kez gruptan çıkma şansını değerlendiremedi.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grupta 3. olarak Avrupa Ligi'nde yer alma hakkı yakaladı. Son 32 turunda İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımını geçen siyah-beyazlılar, son 16 turunda ise Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u eledi. Avrupa kupalarında tarihinde üçüncü kez çeyrek finale yükselen Beşiktaş, yarı finale çıkma şansını Olympique Lyon maçlarında yitirdi. Fransız ekibine deplasmandaki ilk maçta 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, Vodafone Park'taki karşılaşmanın normal süresini ve uzatma bölümünü aynı üstünlükle tamamladı. Penaltılara giden mücadelede rakibine 7-6'lık skorla boyun eğen Beşiktaş, tarihindeki ilk yarı final şansını kullanamadı.

Türkiye Kupası'nda hayal kırıklığı

Beşiktaş, sezon içinde en büyük hayal kırıklığını Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşadı.

Gruptan 4 galibiyet ve 2 beraberlik alıp namağlup çıkan siyah-beyazlı ekip, çeyrek finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Tek maç sisteminde sarı-lacivertli rakibini Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş, rakibine 1-0 mağlup olarak elendi. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla Dolmabahçe'deki stadında ilk yenilgisini de aldı.

Süper Kupa'yı Galatasaray'a kaptırdı

Geçen sezonun şampiyonu olarak 2015-2016'da Türkiye Kupası'nı alan Galatasaray ile Süper Kupa'da karşılaşan Beşiktaş, kupayı rakibine kaptırdı.

Normal süresi 0-0 ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşma penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Galatasaray'ın 4-1 gerisinde kalan Beşiktaş, kupayı kazanma başarısı gösteremedi.