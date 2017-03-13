İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında evinde Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, zirvede avantaj yitirdi.

Rakibi karşısında ilk yarıda zorlanan ve kalesinde pozisyonlar yaşayan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti. Maçın ikinci yarısında baskı kuran ve 55. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, 64. dakikada Umut Bulut'un golüne engel olamazken, 82. dakikada Andreas Beck'in kendi kalesine attığı golle 2-1 geriye düştü. Aboubakar ile 88. dakikada 2-2 beraberliği sağlayan Beşiktaş, son dakikalardaki baskısına rağmen üstünlük golünü bulamadı ve rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı takım, 54 puana yükselmesine rağmen yaşadığı puan kaybıyla deplasmanda Atiker Konyaspor'u 3-0 yenen Medipol Başakşehir'in farkı 2'ye indirmesine engel olamadı.

Vodafone Arena'da 3. kez puan kaybetti

Beşiktaş, Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak 3. kez Vodafone Arena'da puan kaybı yaşadı.

Rakiplerini sahasında geçen sezondan itibaren 15. kez konuk eden siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ve Medipol Başakşehir beraberliklerinin ardından Kayserispor karşı da eşitliği bozamadı.

Beşiktaş, Vodafone Arena'daki 15 lig maçında 12 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Galibiyet serisi sonlandı

Beşiktaş, yaşadığı puan kaybıyla ligdeki galibiyet serisini de sonlandırdı.

Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildikten sonra Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden siyah-beyazlı takım, Kayserispor ile berabere kaldı.

Aboubakar'dan gollere devam

Siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçiren ve 88. dakikada beraberlik golünü atan Vincent Aboubakar, son maçlardaki etkili performansını sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos ile oynanan maçta takımına beraberlik golünü kazandıran Aboubakar, Kayserispor karşısında da 55. ve 88. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Ligde 6. golünü kaydeden Kamerunlu forvet, siyah-beyazlı formayla gol sayısını 12'ye çıkardı.

Beşiktaş, son 2 maçta 3 gol atarken bunların üçünü de Aboubakar'ın ayağından buldu.

Cenk Tosun'un gol hasreti 4 maça çıktı

Karşılaşmada etkisiz bir görüntü sergileyen ve pozisyona dahi giremeyen Cenk Tosun'un gol hasreti 4 maça çıktı.

Siyah-beyazlı formayla son golünü Avrupa Ligi son 32 turunda Hapoel Beer-Sheva ile İstanbul'da atan Cenk; Galatasaray, Çaykur Rizespor, Olympiakos maçlarının ardından Kayserispor'u da boş geçti.

Marcelo sakatlandı

Beşiktaş'ın bu sezon en istikrarlı futbolcularından olan Marcelo Guedes, sakatlandı.

Siyah-beyazlı oyuncu yaşadığı sakatlığın ardından 54. dakikada yerini Matej Mitrovic'e bıraktı.

Kayserispor'a karşı da serisi bitti

Beşiktaş'ın Kayserispor'a karşı galibiyet serisi de bu maçla bitti.

Sarı-kırmızılı takımı son 5 maçta yenen siyah-beyazlı takım, bu sefer sahadan beraberlikle ayrıldı.

Kayserispor'un yenilmezlik serisi sürdü

Beşiktaş karşısında galibiyeti son dakikalarda kaçıran Kayserispor'un yenilmezlik serisi devam etti.

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından başarılı sonuçlarla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, 7. maçta da yenilmedi. Ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 5-0 yenilen Kayserispor, bu 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe'yi evinde 4-1 ve Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenen Kayserispor, Beşiktaş ile de dış sahada 2-2 berabere kaldı.

Bu arada, Kayserispor'un ilk golünü atan Umut Bulut, ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, bu golleri Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında kaydetti.

Kayserisporlu oyunculara tepki

Siyah-beyazlı taraftarlar, ikinci yarıda sık sık yerde kalan Kayserisporlu futbolculara tepki gösterdi.

Taraftarlar, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'a yönelik "Sergen takımı ayağa kaldır" şeklinde tezahüratta bulundu.