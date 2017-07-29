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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına sabah gerçekleştirdiği basına kapalı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına sabah gerçekleştirdiği basına kapalı antrenmanla devam etti.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:59
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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre İspanya'da kampyapan siyah-beyazlı takımda, dünkü idmanda sakatlanan Atınç Nukan, çalışmaya katılmadı.

Marbella Futbol Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda oyuncular, istasyonlardan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışmalarını değişmeli olarak yerine getirdi. Antrenman, dar alanda kontrol pas çalışması ve yarı sahada yapılan taktik maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, sezon hazırlıklarını akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Son hazırlık maçı yarın 

Siyah-beyazlı takım, İspanya'daki son hazırlık maçını yarın yapacak.

Beşiktaş, bu ülkedeki 3. karşılaşmasını İspanya 1. Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Betis ile yapacak. İki takım arasındaki mücadele, TSİ 21.00'de Municipal de la Linea Stadı'nda oynanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBJK
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