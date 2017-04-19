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Beşiktaş, yarı final için sahaya çıkacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u konuk edecek.

Beşiktaş, yarı final için sahaya çıkacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u konuk edecek.

19 Nisan 2017 Çarşamba 13:24
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Beşiktaş, yarı final için sahaya çıkacak

İSTANBUL

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en önemli maçlarından birini yarın yapacak.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u konuk edecek. İki takım arasındaki karşılaşma saat 22.05'te Vodafone Arena'da oynanacak.

Mücadeleyi Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic yönetecek. Karşılaşmada Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yardımcı hakem olarak görev alacak.

Beşiktaş, rakibini elediği takdirde tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek.

1-0 ve iki farklı galibiyetlerde tur atlayacak
Deplasmandaki maçtan 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş, rövanşta rakibini 1-0 yenerse yarı finale adını yazdıracak.

Siyah-beyazlı takım, iki farklı galibiyetlerde de tur atlayan ekip olacak. Karşılaşmanın normal süresi 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle bitmesi halinde, maç uzatmaya gidecek. Uzatmada skorda değişiklik olmazsa yarı finale yükselecek takımı, penaltı atışları belirleyecek.

Beşiktaş'ın gollü tek farklı galibiyetlerinde Olympique Lyon, yarı finale yükselme hakkı elde edecek. Beraberlik veya Olympique Lyon'un galibiyeti halinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.

Vodafone Arena avantajını kullanmaya çalışacak
Avrupa'daki son 16 iç saha maçında sadece bir kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Vodafone Arena'da ise şu ana dek rakiplerine galibiyet şansı tanımadı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evindeki 3 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 iç saha karşılaşmasını ise kazandı.

Beşiktaş'ta cezalı Marcelo Guedes ile Vincent Aboubakar, bu önemli mücadelede forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte Tolgay Arslan, Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup ise yarınki maç öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu rövanş mücadelesinde de kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek. 

Şenol Güneş, sakatlıkları bulunan Ricardo Quaresma ve Adriano'nun olmaması halinde kadroda da yine arayışa girecek.

Sakatlığı nedeniyle ilk maçta görev alamayan Quaresma'nın yarınki mücadelede de olmaması halinde Ryan Babel yine orta sahanın sağında karşılaşmaya başlayacak. Tecrübeli teknik adam, Adriano'nun yokluğunda ise savunma kurgusunda bazı değişikliklere gidecek. Güneş, Adriano'nun oynamaması halinde savunmanın göbeğini Necip Uysal-Mitrovic ikilisinden oluşturup, Tosic'i yine sol bekte görevlendirecek.

Muhabir: Ercan Doğan

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşUEFA Avrupa LigiFinal Rövanş MaçFransa Temsilcisi Olympique Lyonönce Vatan
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