Beşiktaş yarı final için avantaj peşinde

LYON - UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar çıkmayı başaran Beşiktaş, yarı finale yükselme yolunda avantaj sağlamak için Fransa'nın Olympique Lyon takımının karşısına çıkacak.

İki takım arasındaki mücadele, TSİ 22.05'te Lyon Stadı'nda oynanacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Javier Rodriguez ve Pau Cebrian Devis üstlenecek.

Aboubakar cezalı

Beşiktaş'ta cezalı Vincent Aboubakar, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı takımın son 16 turunda Olympiakos ile İstanbul'da oynadığı maçta rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören ve UEFA tarafından 3 maçla cezalandırılan Aboubakar, Olympique Lyon karşısında oynayamayacak.

Sınırdakiler

Beşiktaş'ta oynamaları halinde Marcelo Guedes, Oğuzhan Özyakup ve Caner Erkin yarın kart görmeleri durumunda rövanş mücadelesinde cezalı duruma düşecek.